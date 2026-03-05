Коли сіяти помідори в березні 2026: дати, у які найкраще вирощувати розсаду

Помідори — один найпопулярніший овоч для посадки та вирощування вдома. їх існують сотні сортів різних кольорів, розмірів, твердості тощо. Але виростити їх може бути доволі складно, треба уважно слідкувати за розсадою. Тому треба знати, коли сіяти помідори на розсаду у березні 2026.

Коли сіяти помідори на розсаду у березні 2026

Коли сіяти помідори, залежить від того, де ти їх хочеш вирощувати: у теплиці чи на вулиці.

Кожен сорт помідорів має різні терміни росту розсади, про них ми розповідали за посиланням. Це також треба враховувати під час посадки.

Якщо ти хочеш садити помідори у теплиці, розсаду можна сіяти вже в лютому, якщо на вулиці — тоді треба це робити в березні.

Саме у цей час земля вже достатньо прогріється, тому розсаду можна пересаджувати у відкритий ґрунт.

Якщо ти зарано посієш розсаду і довго триматимеш її у кімнатних умовах, то вона буде слабкою й рослини можуть не прижитися на вулиці.

Оптимальні дати посадки помідорів на розсаду у березні 2026: 21, 22, 23, 25, 26, 27 березня.

Не варто садити помідори 17, 18 і 20 березня.

