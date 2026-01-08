Коли сіяти перець на розсаду 2026 року: сприятливі дні за місячним календарем

Перець — городина з примхливим характером: він теплолюбний і дуже чутливий до умов вирощування. Тому питання, коли саме в Україні сіяти перець на розсаду — вкрай важливе, особливо якщо хочеш отримати міцні рослини й гарний урожай.

Про сприятливі дати для посадки перцю на розсаду у 2026 році та найкращі умови вирощування — у матеріалі.

Коли сіяти перець на розсаду 2026

У наших кліматичних умовах перець завжди вирощують через розсаду. Від моменту сходів до висадки в ґрунт минає в середньому 60-75 днів, а інколи й більше — залежно від сорту. Саме тому:

Найбільш сприятливим часом для посіву перцю в Україні вважають лютий і першу половину березня.

У південних регіонах часто починають саджати перець уже з кінця січня або на початку лютого, адже там весна приходить раніше.

У центральних і північних областях оптимальним вважається період з середини лютого до початку березня, щоб розсада не витягнулась і не переросла.

Сприятливі дні для посадки перцю на розсаду

в січні 2026 року — 3, 15, 22, 23, 30, 31

в лютому 2026 — 1, 11, 18, 19, 27, 28

в березні 2026 — 10, 12, 17, 19, 26, 27

Несприятливі дні для посадки перцю на розсаду

17, 19, 25 січня

16, 17 лютого

15, 20 березня

Багато городників орієнтуються ще й на фази Місяця, і в цьому є своя логіка. Перець зав’язує плоди над землею, тому найкраще його сіяти на зростаючому Місяці.

У цей період рослини активніше розвивають надземну частину, швидше сходять і ростуть міцнішими.

Особливо сприятливими вважають дні, коли Місяць проходить через родючі знаки — Рак, Телець, Риби або Скорпіон.

А от у дні молодика та повного Місяця досвідчені городники зазвичай не сіють розсаду: вважається, що рослини в цей час більш вразливі, гірше сходять та повільніше ростуть.

Як саджати розсаду перцю у 2026 році

Щоб розсада перцю росла міцною, перш за все потрібно багато тепла. Для проростання насінню — близько 25–27 °C.

Тому зазвичай місткості з посівами ставлять у найтепліше місце в домі. Щойно з’являться сходи, можна знизити температуру до 20-22 °C удень і не нижче 16-18 °C уночі. Такий режим не дасть сходам витягнутися і допоможе сформувати сильне стебло.

Світло для перцю теж важливе. Узимку та на початку весни його замало, тому розсада часто виростає кволою. Ідеально її досвітити за допомогою спеціальних ламп, щоб рослини отримали 12-14 годин світла на добу. Тоді листя стане яскраво-зеленим, а коріння — міцним.

Ґрунт має бути легким і поживним. Перець не любить важкої землі й застою води, тому йому потрібні хороший дренаж і помірний полив.

Поливати розсаду краще теплою водою, не часто, але регулярно, так щоб між поливами ґрунт трохи встигав підсохнути.

Тож, якщо ти вчасно посієш перець на розсаду, врахуєш фази Місяця та створиш гарні умови для росту, рослини неодмінно віддячать тобі щедрим урожаєм влітку.

