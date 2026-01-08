Когда сеять перец на рассаду в 2026 году: благоприятные дни по лунному календарю

Перец — овощ с капризным характером: он теплолюбивый и очень чувствительный к условиям выращивания. Поэтому вопрос, когда именно в Украине сеять перец на рассаду, крайне важен, особенно если хочется получить крепкие растения и хороший урожай.

О благоприятных датах для посадки перца на рассаду в 2026 году и лучших условиях выращивания — в материале.

Когда сеять перец на рассаду в 2026 году

В наших климатических условиях перец всегда выращивают рассадой. От момента всходов до высадки в грунт проходит в среднем 60–75 дней, а иногда и больше — в зависимости от сорта. Именно поэтому:

Наиболее благоприятным временем для посева перца в Украине считают февраль и первую половину марта.

В южных регионах часто начинают сажать перец уже с конца января или в начале февраля, ведь там весна приходит раньше.

В центральных и северных областях оптимальным считается период с середины февраля до начала марта, чтобы рассада не вытянулась и не перерастала.

Благоприятные дни для посадки перца на рассаду

в январе 2026 года — 3, 15, 22, 23, 30, 31

в феврале 2026 — 1, 11, 18, 19, 27, 28

в марте 2026 — 10, 12, 17, 19, 26, 27

Неблагоприятные дни для посадки перца на рассаду

17, 19, 25 января

16, 17 февраля

15, 20 марта

Многие огородники ориентируются ещё и на фазы Луны, и в этом есть своя логика. Перец формирует плоды над землей, поэтому лучше всего его сеять на растущую Луну.

В этот период растения активнее развивают надземную часть, быстрее всходят и растут крепче.

Особенно благоприятными считаются дни, когда Луна проходит через плодородные знаки — Рак, Телец, Рыбы или Скорпион.

А в дни новолуния и полнолуния опытные огородники обычно не сеют рассаду: считается, что растения в это время более уязвимы, хуже всходят и растут медленнее.

Узнать о фазах Луны и датах посева других растений можно в нашем посевном календаре на 2026 год.

Читать по теме Посевной календарь на 2026 год: благоприятные дни для посадки овощей, цветов, деревьев Лунный посевной календарь на 2026 год — сажай в благоприятные дни, чтобі получить щедрый урожай.

Как сажать рассаду перца в 2026 году

Чтобы рассада перца росла крепкой, прежде всего нужно много тепла. Для прорастания семян — около 25–27 °C.

Поэтому обычно емкости с посевами ставят в самое тёплое место в доме. Как только появятся всходы, температуру можно снизить до 20–22 °C днём и не ниже 16–18 °C ночью. Такой режим не позволит всходам вытянуться и поможет сформировать сильный стебель.

Свет для перца тоже важен. Зимой и в начале весны его мало, поэтому рассада часто вырастает хилой. Идеально досвечивать её специальными лампами, чтобы растения получали 12–14 часов света в сутки. Тогда листья станут ярко-зелёными, а корни — крепкими.

Почва должна быть лёгкой и питательной. Перец не любит тяжёлую землю и застой воды, поэтому ему нужен хороший дренаж и умеренный полив.

Поливать рассаду лучше тёплой водой, нечасто, но регулярно, так чтобы между поливами почва немного успевала подсохнуть.

Итак, если ты вовремя посеешь перец на рассаду, учтёшь фазы Луны и создашь хорошие условия для роста, растения обязательно отблагодарят тебя щедрым урожаем летом.

Читай также: как замочить семена перца перед посадкой — пошаговая инструкция для разных растворов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!