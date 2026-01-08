Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять перец на рассаду в 2026 году: благоприятные дни по лунному календарю

Ольга Петухова, редактор сайта 08 января 2026, 17:12 3 мин.
когда сеять перец на рассаду
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь