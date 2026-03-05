Когда сеять помидоры в марте 2026: даты, в которые лучше выращивать рассаду

Помидоры — один из самых популярных овощей для посадки и выращивания дома. Их существуют сотни сортов разных цветов, размеров, жесткости и т.д. Но вырастить их может быть сложно, нужно внимательно следить за рассадой. Поэтому нужно знать, когда сеять помидоры на рассаду в марте 2026 года.

Когда сеять помидоры на рассаду в марте 2026

Когда сеять помидоры, зависит от того, где ты хочешь их выращивать: в теплице или на улице.

Каждый сорт помидоров имеет разные сроки роста рассады, о них мы рассказывали по ссылке. Это также следует учитывать при посадке.

Если ты хочешь сажать помидоры в теплице, рассаду можно сеять уже в феврале, если на улице, тогда надо это делать в марте.

Именно в это время земля уже достаточно прогреется, поэтому рассаду можно пересаживать в открытый грунт.

Если ты рано посеешь рассаду и будешь долго держать ее в комнатных условиях, то она будет слабой и растения могут не прижиться на улице.

Оптимальные даты посадки помидоров на рассаду в марте 2026 года: 21, 22, 23, 25, 26, 27 марта.

Не стоит сажать помидоры 17, 18 и 20 марта.

