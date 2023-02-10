Война в Украине

Может нести ядерную боеголовку и лететь близко к земле — основные характеристики ракеты Х-55

Елена Яковлева, редактор сайта 10 февраля 2023, 10:16
Ракети Х-55: характеристики, швидкість та дальність ураження

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