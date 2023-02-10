Может нести ядерную боеголовку и лететь близко к земле — основные характеристики ракеты Х-55

Российские войска запускают по Украине старые советские ракеты Х-55 для того, чтобы отвлечь и истощить нашу ПВО.

Ведь эти крылатые ракеты, разработанные в 1970-х годах, предназначены для несения ядерных боеголовок. Но найденные в Украине их остатки были пустыми.

Вместо ядерного элемента Х-55 были оснащены невзрывными болванками. Однако от этого ракеты не стали более безопасными. Читай, какие характеристики имеют стратегические крылатые ракеты Х-55 и как их использует Россия.

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Характеристики ракеты Х-55

Х-55, известная еще под названиями изделие 120 и РКВ-500 — это советская крылатая ракета, разработанная в конце 1970-х — начале 1980-х годов для вооружения стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

Хотя ракету сконструировали специалисты МКБ Радуга и Дубнинского машиностроительного завода, производство Х-55 было начато на Харьковском авиапромышленном объединении в марте 1978 года.

Ракета летит на дозвуковой скорости на минимальной высоте, огибая рельеф местности. Она предназначена для поражения наземных целей с постоянными и заранее известными координатами.

Другие характеристики Х-55:

Длина — 5,88 м.

Диаметр корпуса — 0,514 м.

Размах крыльев — 3,1 м.

Масса боевой части — 410 кг.

Дальность полета — 2500 км.

Скорость полета — до 830 км/ч.

Точность поражения цели — до 100 м.

Ракеты Х-55, хоть и пустые, могут нанести вред из-за своей кинетической энергии и неизрасходованного топлива, которое при столкновении с целью может взорваться.

Сегодня утром украинцы добирались до работы и учебных заведений под сигналы воздушной тревоги и ракетных обстрелов. Россияне выпустили ракеты Х-101. Читай их характеристики.

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Главное фото: из открытых источников