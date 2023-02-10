Може нести ядерну боєголовку та летіти близько до землі — основні характеристики ракети Х-55

Російські війська запускають по Україні старі радянські ракети Х-55 для того, щоб відволікти та виснажити нашу ППО.
Адже ці крилаті ракети, розроблені в 1970-х роках, призначені для несення ядерних боєголовок. Але знайдені в Україні їхні залишки були порожніми.
Замість ядерного елемента Х-55 були оснащені невибуховими болванками. Однак від цього ракети не стали безпечнішими. Читай, які характеристики мають стратегічні крилаті ракети Х-55 та як їх використовує Росія.
Х-55, відома ще під назвами виріб 120 та РКВ-500 — це радянська крилата ракета, яку розробили наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.
Хоч ракету сконструювали фахівці МКБ Райдуга та Дубнінського машинобудівного заводу, саме виробництво Х-55 було розпочато на Харківському авіапромисловому об’єднанні у березні 1978 року.
Ракета летить на дозвукових швидкостях на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості. Вона призначена для ураження наземних цілей з незмінними та заздалегідь відомими координатами.
Інші характеристики Х-55:
Ракети Х-55, хоч і порожні, можуть завдати шкоди через свою кінетичну енергію та невитрачене паливо, яке при зіткненні з ціллю може вибухнути.
Ракета Х-55 у музеї Харківського авіаційного заводу. Фото з вільних джерел
Сьогоднішнього ранку українці добиралися до роботи та навчальних закладів під сигнали повітряної тривоги та ракетних обстрілів. Росіяни випустили ракети Х-101. Читай їхні характеристики.
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Головне фото: з відкритих джерел