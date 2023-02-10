Може нести ядерну боєголовку та летіти близько до землі — основні характеристики ракети Х-55

Російські війська запускають по Україні старі радянські ракети Х-55 для того, щоб відволікти та виснажити нашу ППО.

Адже ці крилаті ракети, розроблені в 1970-х роках, призначені для несення ядерних боєголовок. Але знайдені в Україні їхні залишки були порожніми.

Замість ядерного елемента Х-55 були оснащені невибуховими болванками. Однак від цього ракети не стали безпечнішими. Читай, які характеристики мають стратегічні крилаті ракети Х-55 та як їх використовує Росія.

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Характеристики ракети Х-55

Х-55, відома ще під назвами виріб 120 та РКВ-500 — це радянська крилата ракета, яку розробили наприкінці 1970-х — на початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160.

Хоч ракету сконструювали фахівці МКБ Райдуга та Дубнінського машинобудівного заводу, саме виробництво Х-55 було розпочато на Харківському авіапромисловому об’єднанні у березні 1978 року.

Ракета летить на дозвукових швидкостях на мінімальній висоті, огинаючи рельєф місцевості. Вона призначена для ураження наземних цілей з незмінними та заздалегідь відомими координатами.

Інші характеристики Х-55:

Довжина — 5,88 м.

Діаметр корпуса — 0,514 м.

Розмах крил — 3,1 м.

Маса бойової частини — 410 кг.

Дальність польоту — 2500 км.

Швидкість польоту — до 830 км/год.

Точність ураження цілі — до 100 м.

Ракети Х-55, хоч і порожні, можуть завдати шкоди через свою кінетичну енергію та невитрачене паливо, яке при зіткненні з ціллю може вибухнути.

Сьогоднішнього ранку українці добиралися до роботи та навчальних закладів під сигнали повітряної тривоги та ракетних обстрілів. Росіяни випустили ракети Х-101. Читай їхні характеристики.

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Головне фото: з відкритих джерел