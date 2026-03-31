Мобилизация с 1 апреля 2026 года: перечень изменений, о которых следует знать

В Украине продолжает действовать правовой режим военного положения, недавно продленный Верховной Радой до 4 мая. Новый этап мобилизационных мероприятий, стартующий с начала месяца, не предусматривает изменения базовых возрастных рамок — призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет, однако государство кардинально изменило подход к администрированию процесса.

Главным вектором становится тотальная цифровизация военного учета, усиление проверок оснований для бронирования и внедрение новых механизмов адаптации новобранцев перед отправкой в ​​зону боевых действий.

Мобилизация с 1 апреля 2026 года: что стоит знать

Важнейшим изменением военнообязанных стала полная трансформация процедуры оформления отсрочок. С 1 апреля Территориальные центры комплектования (ТЦК) фактически прекращают ручное оформление этих документов в бумажном виде.

Теперь у граждан есть два основных пути: приложение Резерв+ для тех, чьи данные уже оцифрованы, или любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Система электронного учета теперь работает по принципу автоматической синхронизации с государственными реестрами – налоговым, пенсионным и медицинским.

Это позволяет государству автоматически продолжать статус отсрочки, если основания не изменились, но в то же время существенно усложняют жизнь тем, кто пытался использовать фиктивное обучение или сомнительные справки об уходе за родственниками.

Любое несоответствие в базах данных автоматически фиксируется как нарушение правил военного учета.

Несмотря на слухи о повышении предельного возраста, верхний предел остается неизменным — 60 лет (для высшего офицерского состава — 65 лет). В то же время Генштаб ВСУ продолжает формировать мобилизационные задачи исходя из дефицита конкретных специальностей. В первую очередь повестки будут получать:

Резервисты и лица с боевым опытом: граждане, которые уже проходили службу и имеют практические навыки.

Технические специалисты: водители, механики, инженеры и связисты.

Медицинский персонал: специалисты с соответствующим образованием, независимо от боевого опыта.

Что касается мужчин в возрасте 50+, законодательство не делает для них исключений в плане годности, однако на практике таких лиц чаще привлекают в подразделения логистики и обеспечения, а не в штурмовые группы.

Молодежь от 18 до 24 лет может быть мобилизована только при наличии статуса офицера запаса или при условии добровольного согласия на контрактную службу.

Правительство усилило контроль за предприятиями, имеющими статус критически важных. Теперь бронирование предоставляется преимущественно на 6 месяцев с обязательной проверкой заработной платы и финансовой дисциплины компании.

Важной новеллой весны 2026 года является рассмотрение законопроекта об обязательном адаптационном периоде. Кроме стандартного обучения, которое длится около двух месяцев, предлагается ввести дополнительные три месяца службы в тыловых или учебных подразделениях для выпускников военных вузов и новобранцев.

Это должно обеспечить лучшую психологическую подготовку и снизить уровень потерь среди впервые попадающих на фронт.

