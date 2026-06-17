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Чайно-гібридні троянди: головні особливості, висота та переваги сорту

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2026, 17:30 4 хв.
чайно-гібридні троянди

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