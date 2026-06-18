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Чим обробити помідори від фітофтори: правила ефективної дезінфекції різними засобами

Анна Голішевська, редакторка сайту 18 Червня 2026, 09:45 3 хв.
чим кропити помідори від фітофтори
Фото Unsplash

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