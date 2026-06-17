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Чи можна садити троянди у червні: головні правила посадки без помилок

Ольга Петухова, редакторка сайту 17 Червня 2026, 19:00 3 хв.
чи можна садити троянди в червні
Фото Pexels

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