Як виростити троянду з насіння — придатні для цього сорти та секрети успішного догляду

Виростити троянди з насіння — це край цікава, але кропітка справа, яка вимагає і терпіння, і певних знань. Та якщо ти хочеш спробувати, ми детально розкажемо, як саме це зробити.

Які сорти троянд можна виростити з насіння, а які — ні

Так можна виростити деякі спеціально виведені для розмноження насінням сорти, наприклад, Rosa rugosa або Rosa canina.

А от переважну більшість садових сортів троянд, на жаль, не можна виростити з насіння, бо вони є гібридами або щепленими рослинами. Ось основні групи троянд, які не вдасться виростити таким способом:

гібридні чайні троянди;

Флорібунда і Грандіфлора;

англійські троянди (David Austin);

паркові та плетисті троянди;

більшість сортів мініатюрних троянд.

Як виростити троянду з насіння: збір та стратифікація

Щоб виростити троянду з насіння, спочатку отримаємо його. Це можна зробити у власному саду, зібравши його з трояндових плодів, які з’являються після цвітіння. Або придбати в магазині.

Якщо збирати власноруч, краще дочекатися, поки плоди трохи підсохнуть, але не перезріють. Потім їх розрізати та витягнути насіння.

Наступний важливий крок — стратифікація. Мабуть, тобі відомо, що це спеціальний метод, який імітує зимові умови, щоб розбудити насіння.

Для цього насінини троянди загортають у вологий мох, пісок або тканину, кладуть у контейнер і ставлять у холодильник (не в морозильник!) на 1,5-2 місяці.

Температура має триматися на рівні +3…+5°C. Час від часу треба перевіряти, щоб у місткості не з’явилося плісняви або не пересох пісок.

Після стратифікації насіння можна висаджувати в ґрунт. Для цього підходить легкий, повітропроникний субстрат, наприклад, суміш садової землі, піску та торфу.

Як виростити троянду з насіння: посадка та догляд

При посадці пам’ятай, що не варто сильно заглиблювати насінини у ґрунт — вистачить на 0,5 см. Землю треба добре зволожити, але не заливати водою. Контейнер поставити у тепле світле місце – наприклад, на підвіконня з температурою +18…+22°C.

Протягом 2-6 тижнів мають з’явитися перші сходи. Тільки побачиш паростки, слідкуй, щоб їм вистачало світла і вологи. А от коли сіянці трохи зміцніють і матимуть 2-3 справжніх листочки, розсади їх в окремі горщики.

Далі важливо поступово привчати молоді рослини до свіжого повітря. Якщо ти збираєшся виростити троянди у відкритому ґрунті, почни загартовувати їх — винось горщики на кілька годин на балкон або у двір, поступово збільшуючи час перебування на вулиці.

Приблизно через два-три місяці молоді троянди можна пересадити у відкритий ґрунт. Перший рік вони будуть рости повільно, але якщо доглядати за ними, поливати, підгодовувати та захищати від шкідників, через 1-2 роки почнуть цвісти й стануть предметом твоєї гордості.

Як виростити троянди з насіння одразу у відкритому ґрунті

Виростити троянди з насіння можна й без розсади. Достатньо посіяти їх у ґрунт восени — зимові умови самі стимулюють насіння до проростання.

Перед морозами потрібно підготувати грядку: перекопати землю, додати трохи компосту та торфу, насіння замочити в стимуляторі росту.

Висівати потрібно в борозни глибиною 1,5 см, залишаючи між ними 10 см, зверху трохи присипати торфом. Якщо зима буде малосніжною, краще накрити грядку сіном, листям або агроволокном.

У квітні укриття краще зняти, знову замульчувати грядку і накрити плівкою, щоб захистити молоді паростки від весняних заморозків. От і все! Удачі тобі!

Раніше ми розповідали, чим підживити троянди весною.

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