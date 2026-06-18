Стиль жизни Еда и рецепты

Можно ли жарить молодой картофель и какие правила следует соблюдать во время процесса

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 18 июня 2026, 16:00 3 мин.
можно жарить молодой картофель
Фото Pexels

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