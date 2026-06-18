Стиль життя Їжа та рецепти

Чи можна смажити молоду картоплю та яких правил варто дотримуватись під час процесу

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 18 Червня 2026, 16:00 3 хв.
чи можна смажити молоду картоплю
Фото Pexels

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