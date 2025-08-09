Животное — не лекарство: как питомцы могут усиливать стресс

Часто считается, что домашнее животное — это надежное средство от одиночества и стресса. Мы постоянно видим трогательные видео и истории о том, как животные улучшают нашу жизнь, и начинаем верить, что они — это простой путь к счастью.

Однако, как показывают исследования психологов, всё намного сложнее. Владение домашним любимцем не всегда делает человека счастливее. Связь между человеком и животным — это глубокие и непростые отношения, которые требуют больше, чем просто желания иметь компанию.

Об этом пишет The Independent.

Как любимцы влияют на нас

Действительно, существует немало исследований, которые подтверждают распространенное мнение. Многие владельцы животных сообщают о снижении уровня тревожности, одиночества и стресса.

Они также отмечают, что ощущают большее удовлетворение от жизни. Такие результаты естественно вызывают восхищение, ведь они подтверждают нашу веру в глубокую связь с нашими питомцами.

Однако это лишь часть картины. Другие, не менее авторитетные исследования не выявили никакой значимой связи между наличием домашнего животного и психологическим благополучием. Проще говоря, люди с животными не обязательно чувствуют себя лучше, чем те, у кого их нет.

Эти противоречия стали особенно заметны во время исследования, проведённого в Канаде в разгар пандемии COVID-19. Выводы оказались неожиданными: владение домашним животным было связано с худшим, а не лучшим самочувствием и психическим здоровьем.

Владельцы животных сообщали о более низком уровне благополучия и более высоком уровне одиночества, чем люди без них.

Это, конечно, не означает, что животные делали людей несчастными. Это лишь говорит о том, что в условиях повышенного стресса и неопределённости наличие питомца могло стать дополнительной нагрузкой, а не спасением.

Эмоциональная связь человека и животного очень сильна

Чтобы понять эти расхождения, исследователи начали более детально изучать саму природу отношений между человеком и животным. Как и в случае с человеческими взаимоотношениями, здесь важна не просто связь, а её качество. Наша эмоциональная связь с домашним любимцем может иметь разные аспекты, которые напрямую влияют на наше благополучие.

Например, люди, которые чувствуют тревогу из-за отношений со своим животным (боятся его потерять или сомневаются в его привязанности), чаще страдают от депрессии. То же касается и тех, кто считает своего питомца менее чутким или безразличным к своим потребностям.

И наоборот, те, кто видят в своих животных единомышленников (например, чувствуют, что у них схожие черты характера или интересы), сообщают о лучшем психоэмоциональном состоянии.

К тому же, животные помогают нам жить в настоящем моменте, не зацикливаясь на прошлом или будущем. Осознанное взаимодействие с ними может помочь лучше ощущать “здесь і сейчас”, что является ключом к психологическому комфорту.

Животные усиливают стресс

Стоит помнить, что домашний питомец — это не просто источник радости, но и огромная ответственность. Эти аспекты часто остаются без внимания, хотя они могут серьёзно влиять на благополучие владельца.

Владение животным требует времени, энергии и, что не менее важно, значительных финансовых затрат. Во время пандемии, когда многие столкнулись с экономическими трудностями, эти обязательства стали дополнительным источником стресса.

В исследовании психологи отметили, что наличие животных было связано с более низким уровнем благополучия среди женщин, семей с двумя и более детьми, а также безработных или людей с нестабильной занятостью. Для этих групп забота о питомце могла стать непосильной.

Кроме того, болезнь любимца может быть эмоционально истощающей. Люди, ухаживающие за хронически больными животными, часто чувствуют беспомощность и отчаяние. Другие трудные моменты, такие как поведенческие проблемы или боль от потери животного, также являются неотъемлемой частью жизни владельца.

Поэтому, принимая решение завести животное, крайне важно честно ответить себе на вопрос: есть ли у меня достаточно времени, сил и ресурсов, чтобы полноценно заботиться о нем?

Если основной мотивацией является лишь желание улучшить своё психологическое самочувствие, возможно, стоит пересмотреть это решение. Позитивные и взаимовыгодные отношения с животным возможны только тогда, когда его потребности полностью удовлетворяются — а это требует осознанного подхода.

Напомним, Укрзалізниця учла пожелания зоозащитников и жалобы пассажиров, ранее сталкивавшихся с дискомфортом из-за отсутствия четких норм по перевозке животных.

Новые правила призваны уменьшить количество конфликтных ситуаций в вагонах, унифицировать требования к перевозке животных и, наконец, согласовать условия для разных видов транспорта — от Интерсити до ночных поездов.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!