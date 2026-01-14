Прогноз погоды на январь 2026 в Киеве: какой будет температура в течение месяца

В Киеве с первых дней января бушуют морозы, а город покрылся снегом. Читай в материале прогноз погоды на январь 2026 года в Киеве и когда в столице станет теплее.

Прогноз погоды на январь в Киеве: первая декада, с 01.01 по 10.01

Первые десять дней были одними из самых теплых за весь январь: днем ​​температура воздуха колебалась от -5 до -10°C, тогда как ночью опускалась до -12°C.

Что касается осадков, то здесь все многообразно: 2 и 5 января преобладало солнце, а осадков не предполагалось, тогда как 3, 4, 6 и 10 числа в столице снежило. Также в столице было дождливо: 8 и 9 числа второго месяца зимы шел умеренный дождь со снегом, из-за которого город покрылся гололедицей.

Прогноз погоды в Киеве в январе 2026: вторая декада, с 11.01 по 20.01

Середина месяца будет самым холодным промежуток первого месяца года: днем ​​показатель термометра будет от -9 до -12, а в ночное время суток — от -13°C до -18°C.

Как предполагает прогноз погоды, осадков будет меньше в эти дни: лишь 11 января прогнозируется снег, а 16 и 17 — дождь. Во все остальные дни осадков не будет и будет сплошная облачность, кроме 19 и 20 числа, когда на небе будет преобладать солнце.

Прогноз погоды на январь 2026 г. в Киеве: третья декада, с 21.01 по 31.01

Последние 10 дней в Киеве будут холодными: днем ​​температура воздуха будет в диапазоне -5°…-7°, тогда как ночью — -12°…-14°.

Об осадках: 22-23 января в столице предполагается снег, а 29 и 31 числа — дождь. 30 января солнце будет преобладать на небе. Во все остальные дни будет облачно и без осадков.

В общем, прогноз погоды в январе в Киеве будет довольно холодным, но есть и плюсы — в столице довольно часто будет выглядывать солнце.

