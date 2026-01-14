Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: якою буде температура протягом місяця

У Києві з перших днів січня вирують морози, а місто вкрилося снігом. Читай у матеріалі прогноз погоди на січень 2026 у Києві та коли у столиці стане тепліше.

Прогноз погоди на січень в Києві: перша декада, з 01.01 по 10.01

Перші десять днів були одні з найтепліших за увесь січень: вдень температура повітря коливалася від -5°C до -10°C, тоді як вночі опускалася до -12°C.

Щодо опадів, то тут все різноманітно: 2 та 5 січня переважало сонце, а опадів не передбачалося, тоді як 3, 4, 6 та 10 числа у столиці сніжило. Також у столиці дощило: 8 та 9 числа другого місяця зими йшов помірний дощ зі снігом, через який місто вкрилося ожеледицею.

Прогноз погоди в Києві в січні 2026: друга декада, з 11.01 по 20.01

Середина місяця буде найхолоднішим проміжок першого місяця року: вдень показник термометра показуватиме від -9 до -12, а в нічний час доби — від -13°C до -18°C.

Як передбачає прогноз погоди, опадів буде менше протягом цих днів: лише 11 січня прогнозується сніг, а 16 та 17 — дощитиме. У всі інші дні опадів не передбачається та буде суцільна хмарність, крім 19 та 20 числа, коли на небі переважатиме сонце.

Прогноз погоди на січень 2026 в Києві: третя декада, з 21.01 по 31.01

Останні 10 днів у Києві будуть досить холодними: вдень температура повітря буде у діапазоні -5°…-7°, тоді як вночі — -12°…-14°.

Щодо опадів: 22-23 січня у столиці передбачається сніг, а 29 та 31 числа — дощитиме. 30 січня сонце переважатиме на небі. В усі інші дні буде переважно хмарно та без опадів.

Загалом прогноз погоди в січні в Києві буде доволі холодною, але є й плюси — у столиці досить часто виглядатиме сонце.

