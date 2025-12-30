Погода в лютому 2026 в Україні: сильні морози та рання весна в останній місяць зими

Лютий 2026 року в Україні обіцяє бути контрастним та нестабільним. Попри загальну тенденцію до потепління клімату, саме останній місяць зими може стати піковим для холоду в поточному сезоні — читай в матеріалі погоду на лютий 2026 в Україні та що від неї очікувати.

Погода в лютому 2026 в Україні: що очікувати від температури та опадів

Погода в лютому в Україні 2026: перша декада, з 01.02 по 10.02

Згідно з AccuWeather, перша декада місяця розпочнеться з відносно комфортних показників. Очікується вплив атлантичних циклонів, які принесуть вологу і водночас теплу повітряну масу.

Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від -2°C до +3°C. На півдні можливе підвищення до +6…+8°C. Переважатиме мокрий сніг з дощем, що може спричинити ожеледицю на дорогах.

Проноз погоди в лютому в Україні 2026: друга декада, з 11.02 по 20.02

У другій декаді лютого синоптична ситуація може різко змінитися. Метеорологи попереджають про ймовірність прориву холодного арктичного повітря, що призведе до значного зниження температури.

У північних, східних та частині західних областей нічні температури можуть опускатися до -15…-20°C, а в окремі ночі — навіть до -25°C. Температура повітря вдень триматиметься в межах -5…-10°C. Центр та Південь України також відчують похолодання, проте воно буде менш тривалим.

Погода в Україні в лютому 2026: третя декада, з 21.02 по 28.02

На кінець місяця може бути два сценарії прогнозу погоди, і кожен з них по-своєму прекрасний:

Сніговий сценарій: наприкінці місяця можливе формування стійкого снігового покриву в більшості регіонів завдяки серії активних циклонів.

Весняний сценарій: в останній тиждень лютого температура може підскочити до +7…+10°C, символізуючи ранній прихід весни.

Погода в лютому 2026 в Україні: прогноз по регіонах

Північ та Схід: ці регіони традиційно залишатимуться найхолоднішими. Саме тут очікується найбільша кількість днів з морозом та стійкий сніговий покрив.

Захід: погода буде найбільш вологою. Часті відлиги чергуватимуться зі снігопадами, а у Карпатах зберігатиметься висока ймовірність лавинної небезпеки через температурні коливання.

В центрі країни очікується найвища нестабільність температури: від різкого мінуса вночі до плюсових значень вдень коливатиметься показник термометра протягом всього місяця.

Південь: зима тут буде найм’якшою. Морози можливі лише під час пікових арктичних вторгнень, а більшу частину місяця переважатиме плюсова температура та дощі.

