Якою буде погода у січні 2026: синоптики про можливі температурні сюрпризи

Як зазначив Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook, середня температура січня буде нижчою на норму, а саме на рівні 1–7°C морозу. Читай у матеріалі, що ще синоптики очікують від січня та інші характеристики цього місяця.

Яка погода буде в січні: прогноз синоптиків

Щодо місячної кількості опадів, то в січні очікується від 28 до 79 мм, що буде у межах норми. Щодо температури повітря, то прогнозована середня місячна температура буде на 1,5° нижче за норму.

Що стосується погоди в січні протягом минулих років, то середня температура повітря місяця — 0–6° морозу, а в Криму — від -1° до +4° тепла.

Абсолютний мінімум — 27–38,2° морозу, а в Луганській, Харківській, Дніпропетровській, Київській, Сумській, Черкаській та Львівській областях він на рівні 39–41,9° нижче нуля.

Щодо абсолютного максимуму температури, то він складає 10,3–18,4° вище нуля, а в Чернігівській, Сумській, Закарпатській та деяких східних областях місцями позначка термометра була на рівні 7,8–9,7° тепла.

Середня кількість опадів за січень в районі 26–55 мм, а на високогір’ї — до 125 мм.

