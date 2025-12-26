Стиль жизни

Какая будет погода в январе 2026: синоптики о возможных температурных сюрпризах

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 26 декабря 2025, 11:00 2 мин.
погода в январе в Украине
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь