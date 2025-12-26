Какая будет погода в январе 2026: синоптики о возможных температурных сюрпризах

Как отметил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook, средняя температура января будет ниже нормы, а именно на уровне 1–7°C мороза. Читай в материале еще синоптики ожидающие от января и другие характеристики этого месяца.

Какая погода будет в январе: прогноз синоптиков

Что касается месячного количества осадков, то в январе ожидается от 28 до 79 мм, что будет в пределах нормы. Что касается температуры воздуха, то прогнозируемая средняя месячная температура будет на 1,5° ниже нормы.

Что касается погоды в январе в течение прошлых лет, то средняя температура воздуха месяца — 0–6° мороза, а в Крыму — от -1° до +4° тепла.

Абсолютный минимум — 27–38,2° мороза, а в Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Черкасской и Львовской областях он на уровне 39–41,9° ниже нуля.

Что касается абсолютного максимума температуры, то он составляет 10,3–18,4° выше нуля, а в Черниговской, Сумской, Закарпатской и некоторых восточных областях местами отметка термометра была на уровне 7,8–9,7 ° тепла.

Среднее количество осадков за январь в районе 26–55 мм, а на высокогорье — до 125 мм.

Ранее мы писали о прогнозе погоды в Киеве на январь 2026 — читай в материале, будет ли снег в столице в течение месяца.

