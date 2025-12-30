Погода в феврале 2026 в Украине: сильные морозы и ранняя весна в последний месяц зимы

Февраль 2026 в Украине обещает быть контрастным и нестабильным. Несмотря на общую тенденцию к потеплению климата, именно последний месяц зимы может стать пиковым для холода в текущем сезоне — читай в материале погоду на февраль 2026 года в Украине и чего от нее ожидать.

Погода в феврале 2026 года в Украине: что ожидать от температуры и осадков

Погода в феврале в Украине 2026: первая декада, с 01.02 по 10.02

Согласно AccuWeather, первая декада месяца начнется с относительно комфортных показателей. Ожидается влияние атлантических циклонов, которые принесут влагу и одновременно теплую воздушную массу.

Днем столбики термометров будут колебаться от -2 до +3°C. На юге возможно повышение температуры до +6…+8°C. Преобладает мокрый снег с дождем, что может привести к гололедице на дорогах.

Пронос погоды в феврале в Украине 2026: вторая декада, с 11.02 по 20.02

Во второй декаде февраля синоптическая ситуация может резко измениться. Метеорологи предупреждают о вероятности прорыва холодного арктического воздуха, что приведет к значительному понижению температуры.

В северных, восточных и западных областях ночные температуры могут опускаться до -15…-20°C, а в отдельные ночи — даже до -25°C. Температура воздуха днем ​​будет держаться в пределах -5…-10°C. Центр и Юг Украины также ощутят похолодание, однако оно будет менее продолжительным.

Погода в Украине в феврале 2026: третья декада, с 21.02 по 28.02

К концу месяца может быть два сценария прогноза погоды, и каждый из них по-своему прекрасен:

Снежный сценарий: в конце месяца возможно формирование устойчивого снежного покрова в большинстве регионов благодаря серии активных циклонов.

Весенний сценарий: в последнюю неделю февраля температура может подскочить до +7…+10°C, символизируя ранний приход весны.

Погода в феврале 2026 года в Украине: прогноз по регионам

Север и Восток: эти регионы будут традиционно оставаться самыми холодными. Именно здесь ожидается самое большое количество дней с морозом и устойчивый снежный покров.

Запад: погода будет наиболее влажной. Частые оттепели будут чередоваться со снегопадами, а в Карпатах будет сохраняться высокая вероятность лавинной опасности из-за температурных колебаний.

В центре страны ожидается самая высокая нестабильность температуры: от резкого минуса ночью до плюсовых значений днем ​​будет колебаться показатель термометра в течение всего месяца.

Юг: зима здесь будет самой мягкой. Морозы возможны только во время пиковых арктических вторжений, а большую часть месяца преобладает плюсовая температура и дожди.

