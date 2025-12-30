Стиль жизни

Погода в феврале 2026 в Украине: сильные морозы и ранняя весна в последний месяц зимы

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 30 декабря 2025, 16:00 3 мин.
погода в феврале 2026
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь