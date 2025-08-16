Загублені у часі: 5 таємничих локацій України, про які мало хто знає

Україна — це справжня скарбниця історій, що заховані в кожному куточку. Але є місця, про які не пишуть у звичайних путівниках, де час ніби зупинився. Ці локації не знайдеш у Google Картах, а деяких, як-от закинутих міст, взагалі офіційно не існує.

Ми розповімо вам про закинуті садиби, що зберігають пам’ять про минулу велич і драматичні події. Вони стоять, ніби привиди з минулого, і чекають, щоб їхня історія була почута.

Замок на березі Кременчуцького моря

На березі Кременчуцького водосховища розташований замок, який ніби зійшов зі сторінок казок. За словами самих відвідувачів, на території будівлі є фігурки драконів, башти та навіть піратські кораблі.

В Інтернеті пишуть, що замок приватний, і на територію, на жаль, не пускають, але ніхто не забороняє досліджувати будівлю та околиці навколо неї.

Гарні та інстаграмні світлини на фоні цього чарівного замку, ніби з Діснея, тобі гарантовані. Крім того, біля цього місця є альтанки, мангали, ковані та зварені металеві скульптури.

У Google про цей замок небагато інформації, адже він маловідомий.

Велика Андрусівка приваблює не лише своїм замком, а й унікальною можливістю, яку дарує Кременчуцьке водосховище. Це величезне водоймище, яке місцеві жителі любовно називають морем, приховує на своєму дні затоплену історію.

У ті періоди, коли рівень води значно знижується, мандрівники можуть побачити те, що зазвичай приховано.

Це дає шанс пройтися колишнім дном і відкрити для себе сліди сіл, що колись стояли на цьому місці. Аналогічні мандрівки вже здійснювалися туристами з Кременчука на іншому боці водосховища, біля гори Пивихи. Така подорож — це справжня пригода і можливість доторкнутися до минулого.

Як дістатися

Найпростіше доїхати сюди автомобілем, але зважайте, що дорога до самого замку — польова, тому доведеться трошки потруситися на вибоїнах. Також сюди курсують автобуси. Можна доїхати з Києва до Кременчука, а звідти автобусом до села Велика Андрусівка.

Однак варто врахувати, що від села до самого замку доведеться йти пішки. Це може зайняти чимало часу, тому краще заздалегідь розпланувати маршрут і з’ясувати розклад зворотних автобусів.

Руїни Клеванського замку: свідок епох на Волині

Цей замок розташований у самому лісі, він заріс деревами, але саме в цьому і полягає його особливість — тут можна відчути справжній дух історії. На території ще збереглися дві кам’яні вежі та корпус колишнього духовного училища.

Цікаво, що відомості про первісну фортецю датуються 1475 роком, а сам замок розташували на узвишші біля річки Стубли. У 1495 році його розбудував князь Федір Чорторийський, оточивши міцними стінами та глибоким ровом. Тоді ж були зведені дві п’ятикутні вежі, які слугували для оборони. Одна захищала в’їзну браму, а інша — підступи з боку річки.

Обидві вежі відносно непогано збереглися, особливо східна. Товщина їх цегляних стін у деяких місцях сягає 3,8 м.

Згодом замок втратив оборонну функцію і був відданий єзуїтам, які заснували тут свій колегіум. Після поділів Речі Посполитої та зміни влади він використовувався як польська гімназія, а потім повільно руйнувався, перетворюючись на руїни.

Крім двох напівзруйнованих веж, тут зберігся віадук над ровом, а також будівлі колишнього духовного училища. Вони стоять пусткою, але стіни замку в основному цілі, що дає надію на його можливе відновлення.

Оборонні споруди — мури та вежі — найбільш давні, але й найцікавіші на вигляд. Клеванський замок розташований на трасі між Рівним і Луцьком, а поруч проходить залізнична магістраль. Неподалік розташовані також відомий Тунель кохання та Благовіщенський костел, що робить це місце чудовою ідеєю для подорожі вихідного дня.

З цим місцем пов’язана і легенда, що додає йому містичного ореолу. Кажуть, що в XV столітті місцевий князь замурував у стіни замку молоде подружжя.

Побачивши на весіллі красуню-наречену, він вимагав права першої шлюбної ночі, але отримав відмову. Охоплений злістю, князь наказав живцем замурувати їх у стіни. Ця історія робить руїни ще більш привабливими для любителів таємниць.

Як дістатися

Автомобілем: маршрут з Києва до Клеванського замку становить приблизно 214 км, що займе близько 2 годин 33 хвилин.

Громадським транспортом: прямого маршруту громадським транспортом немає. Тобі потрібно буде добиратися до Рівного або Луцька, а потім пересісти на місцевий транспорт, що курсує до Клевані.

Місто-привид Орбіта: уламки радянської мрії

Наступна локація — це не стародавні руїни замку, а ціле покинуте місто. Це не Чорнобиль, але туристи, що сюди заїжджають, часто називають його містом-привидом. І це не дивно: атмосфера тут по-справжньому містична і трохи тривожна.

Коли тільки виїжджаєш на околиці, одразу впадає в око величезна труба недобудованої АЕС. Якщо ж проїхати далі, можна побачити зарослі бур’яном дитячі майданчики та розбиту дорогу. Важко уявити, що в минулому це місто було сповнене життям. Сьогодні ж тут помітні сліди мародерів: вирізані двері, зняті балконні конструкції та батареї, вивезли меблі та техніку.

На перший погляд, може здатися, що тут немає життя. Але якщо пройтися далі, то насправді можна побачити людей. На лавці біля під’їзду сидять мешканці, по подвір’ю бігають коти, а з гаража доноситься гул автівки.

Нині Орбіта не має офіційного статусу міста, це лише однойменна вулиця сусіднього села Вітове. Утім, колись на неї покладали великі сподівання.

У 1970-х роках тут планували побудувати Чигиринську ДРЕС, а згодом — потужну атомну електростанцію на чотири енергоблоки. Паралельно з цим почали зводити місто для майбутніх працівників, яке мало вмістити до 20 тисяч мешканців. Були побудовані дев’яти- та п’ятиповерхівки, відкрили універмаг та будинок культури.

Однак у 1980-х роках спорудження АЕС заморозили, а після Чорнобильської трагедії проєкт остаточно закрили. Орбіта почала занепадати, і більшість людей покинули її, а саме місто офіційно перестало існувати.

Сьогодні в Орбіті мешкає до ста людей, переважно пенсіонери, які переїхали сюди ще в молодості. До найближчого міста Чигирина — 11 кілометрів, а громадський транспорт не їздить вже понад п’ять років. Місцеві жителі жартома називають Орбіту містом для пенсіонерів.

Цікаво, що влітку 2024 року Енергоатом заявив про плани добудувати Чигиринську АЕС за сучасними технологіями, що дає Орбіті шанс на відродження.

І хоча точні терміни будівництва ще невідомі, місцеві жителі з надією обговорюють ці новини, сподіваючись, що одного дня замість руїн тут постане нове, сучасне місто.

Як дістатися

Автомобілем: маршрут до Орбіти з Житомира становить приблизно 397 км, що займе близько 5 годин 23 хвилини.

Громадським транспортом: на жаль, прямого громадського транспорту до Орбіти немає. Місцеві жителі зазначають, що автобуси не курсують сюди вже понад п’ять років.

Таємниці давньоруського городища в Тарасівці

Далі розповім тобі про справжній історичний скарб, який захований у селі Тарасівка, що на Сумщині. Це одне з найкраще збережених городищ Посульської оборонної лінії, яка колись захищала лівобережні кордони Київської Русі. Це місце відоме як літописне місто Горошин, що існувало в XI-XIII століттях.

Городище вражає своїми масштабами та продуманою системою захисту. Воно складається з двох укріплених частин: внутрішньої, яку називали дитинцем, і зовнішньої — окольного граду.

Місто було захищене з трьох боків потужними валами, а з четвертого — крутим берегом річки Сула, що слугувало природною перешкодою. Навколо фортеці розташовувалося селище, де жили її мешканці.

Цікавим фактом є те, що в середньовічні часи на території дитинця навіть варили селітру.

Крім багатої історичної спадщини, Тарасівка має ще одну особливість, яка приваблює мандрівників.

Поруч із селом досі діє понтонна переправа через річку Сула. Це не просто функціональний об’єкт, а й цікава туристична атракція, яка додає подорожі особливого колориту.

Відвідування давньоруського городища Горошин дозволить тобі зануритися в атмосферу давнини і краще зрозуміти, як жили наші предки, захищаючи свої землі. Це місце — свідок тисячолітньої історії, що обов’язково залишить незабутні враження.

Як доїхати

Автомобілем: від Києва до села Тарасівка Полтавської області маршрут становить приблизно 475 км, що займе близько 6 годин 14 хвилин.

Громадським транспортом: прямого маршруту громадським транспортом немає. Вам потрібно буде самостійно планувати поїздку з пересадками.

Київський замок барона Штейнгеля

І наостанок хочу розповісти тобі про ще один замок, який захований у самому серці столиці. У самому Києві, на Бульварно-Кудрявській вулиці, ховається справжня архітектурна загадка. Це замок барона Штейнгеля. Хоча від нього залишилася лише невелика частина, він все ще вражає своєю неоготичною красою.

Колись це був розкішний маєток, збудований у 1877 році. Він був оточений мальовничим англійським парком з фонтаном і ставком.

Замок є живим свідком київської історії, і попри свій стан, він досі зберігає дух минулої епохи.

Головне фото: svitlovodsk_online, Вікіпедія.

