Куда звонить, если эвакуировали машину в Киеве: телефоны и алгоритм действий

В Киеве стремительно растет количество автомобилей — их уже более миллиона.

Почти треть ежедневно движется по городу, но столичная инфраструктура, особенно в центре, не рассчитана на такое количество транспорта.

Парковочных мест не хватает, так что многие водители оставляют авто, где придется. Но за неправильную парковку можно поплатиться — и кошельком, и тем, что у тебя эвакуируют авто.

Куда звонить в Киеве, если у тебя действительно эвакуировали авто — объясняем в материале.

Куда звонить, если у тебя эвакуировали авто

Чтобы навести порядок с парковкой, в городе работают инспекторы, штрафующие за нарушение правил и эвакуирующие авто, которые мешают движению или пешеходам.

Если ты не находишь авто там, где его оставил (-ла) — не паникуй. Сначала осмотри место: иногда полиция оставляет сообщения со всей необходимой информацией.

Если ничего подобного нет, не стоит сразу звонить на штрафплощадки — эвакуатор работает только по указанию полиции.

Звонить стоит на 102 или на горячую линию патрульной полиции: (044) 287-82-82 — там скажут, куда делось твое авто, как его вернуть, где и сколько платить.

Иногда машину эвакуируют не за нарушение, а чтобы освободить проезд для аварийных служб. В таких случаях авто могут просто переставить неподалеку — без штрафов. Но чтобы избежать проблем, всегда имей при себе регистрационные документы на свой транспорт.

Если ты застаешь эвакуатор на месте, видишь, как эвакуируют твое авто и успеваешь показать документы — можно спасти ситуацию, просто оплатив штраф. А вот когда машина уже на платформе и техника в движении — не пытайся останавливать ее, это нарушение правил.

В этом случае придется пройти всю официальную процедуру возвращения от начала до конца.

Если эвакуировали машину — как найти ее через приложение Київ цифровий

Если твоя машина зарегистрирована в приложении Киев Цифровой, и ее эвакуировали на штрафплощадку за неправильную парковку, ты сразу получишь уведомление.

Просто нажми на него, а затем выбери опцию Вернуть автомобиль. Приложение само подскажет, что делать дальше: скачать копии документов через Дію и уплатить штраф.

После этого ты получишь QR-код, который нужно будет показать полицейскому на штрафплощадке, чтобы забрать машину.

Если авто не добавлено в твой профиль или ты не получил (-а) уведомления об эвакуации, найти информацию можно самостоятельно. Войти в раздел Эвакуация в приложении, ввести номер авто — и система покажет, где оно сейчас, вот и все.

Узнай также, сколько стоит перерегистрация авто, из чего состоит цена и как переоформить машину через Дію.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!