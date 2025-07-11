Куда звонить, если эвакуировали машину в Киеве: телефоны и алгоритм действий

Фото Unsplash В Киеве стремительно растет количество автомобилей — их уже более миллиона. Почти треть ежедневно движется по городу, но столичная инфраструктура, особенно в центре, не рассчитана на такое количество транспорта. Парковочных мест не хватает, так что многие водители оставляют авто, где придется. Но за неправильную парковку можно поплатиться — и кошельком, и тем, что у тебя эвакуируют авто.Куда звонить в Киеве, если у тебя действительно эвакуировали авто — объясняем в материале. Куда звонить, если у тебя эвакуировали авто Чтобы навести порядок с парковкой, в городе работают инспекторы, штрафующие за нарушение правил и эвакуирующие авто, которые мешают движению или пешеходам. Если ты не находишь авто там, где его оставил (-ла) — не паникуй. Сначала осмотри место: иногда полиция оставляет сообщения со всей необходимой информацией. Читать по теме Документы на авто без очередей: как Дія упрощает замену техпаспорта Теперь украинские водители могут заменить техпаспорт на свой автомобиль быстро и удобно, прямо в приложении Дія, без необходимости посещать сервисные центры. Если ничего подобного нет, не стоит сразу звонить на штрафплощадки — эвакуатор работает только по указанию полиции. Звонить стоит на 102 или на горячую линию патрульной полиции: (044) 287-82-82 — там скажут, куда делось твое авто, как его вернуть, где и сколько платить. Иногда машину эвакуируют не за нарушение, а чтобы освободить проезд для аварийных служб. В таких случаях авто могут просто переставить неподалеку — без штрафов. Но чтобы избежать проблем, всегда имей при себе регистрационные документы на свой транспорт. Если ты застаешь эвакуатор на месте, видишь, как эвакуируют твое авто и успеваешь показать документы — можно спасти ситуацию, просто оплатив штраф. А вот когда машина уже на платформе и техника в движении — не пытайся останавливать ее, это нарушение правил. В этом случае придется пройти всю официальную процедуру возвращения от начала до конца. Если эвакуировали машину — как найти ее через приложение Київ цифровий Если твоя машина зарегистрирована в приложении Киев Цифровой, и ее эвакуировали на штрафплощадку за неправильную парковку, ты сразу получишь уведомление. Просто нажми на него, а затем выбери опцию Вернуть автомобиль. Приложение само подскажет, что делать дальше: скачать копии документов через Дію и уплатить штраф. После этого ты получишь QR-код, который нужно будет показать полицейскому на штрафплощадке, чтобы забрать машину. Если авто не добавлено в твой профиль или ты не получил (-а) уведомления об эвакуации, найти информацию можно самостоятельно. Войти в раздел Эвакуация в приложении, ввести номер авто — и система покажет, где оно сейчас, вот и все. Узнай также, сколько стоит перерегистрация авто, из чего состоит цена и как переоформить машину через Дію. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Автомобили Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter