Чем обработать помидоры от фитофторы: правила эффективной дезинфекции разными средствами

Фитофтора вызывает заболевание фитофтороз, которое сильно повреждает помидоры. Эта болезнь может уничтожить растение всего за несколько дней.
Чем обработать помидоры от фитофторы и какие для этого нужны средства — читай в материале.
Фитофтору вычислить не так сложно, как кажется. В первую очередь смотрят на листья: они покрываются коричневыми пятнами и белым налетом.
Если ситуация усугубляется, они полностью желтеют и высыхают.
Если ситуация усугубляется, они полностью желтеют и высыхают.
Также это видно по стеблям: они становятся немного темнее. А на плодах появляются темные пятна, от чего они погибают.
Также в магазинах ты можешь найти необходимые системные фунгициды, которые защитят помидоры от фитофторы.
Раньше мы рассказывали, чем подкормить малину весной.
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