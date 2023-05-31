Чем обработать помидоры от фитофторы: правила эффективной дезинфекции разными средствами

Фитофтора вызывает заболевание фитофтороз, которое сильно повреждает помидоры. Эта болезнь может уничтожить растение всего за несколько дней.

Чем обработать помидоры от фитофторы и какие для этого нужны средства — читай в материале.

Фитофтора на помидорах: как понять, что болезнь уже атаковала томаты

Фитофтору вычислить не так сложно, как кажется. В первую очередь смотрят на листья: они покрываются коричневыми пятнами и белым налетом.

Если ситуация усугубляется, они полностью желтеют и высыхают.

Также это видно по стеблям: они становятся немного темнее. А на плодах появляются темные пятна, от чего они погибают.

Чем обработать помидоры от фитофторы: правила ухода перед манипуляциями

Листья и плоды, на которых уже видна фитофтора, удаляют и сжигают. После обрезки нужно обязательно продезинфицировать секатор или ножницы. Также нужно поливать растения с самого утра, чтобы за день почва просохла.

Фитофтора на помидорах как бороться: народные способы

Листья на помидорах необходимо опрыскать молочной сывороткой. Для этого дела сыворотку необходимо развести в равных пропорциях с водой (делать это нужно ежедневно). Настой чеснока с марганцовкой. 100 г чеснока нужно залить стаканом воды и настаивать весь день. Потом раствор необходимо процедить, добавить воду и 1 г марганцовки. Этой смесью нужно опрыскивать томаты раз в две недели. Посыпь золой междурядья помидоров через десять дней после посадки. Затем процедуру необходимо повторить во время завязывания плодов. Опрыскивай раствором молока с йодом. Нужно взять литр обезжиренного молока и развести в 10 л воды. После этого добавь 15 капель йода, опрыскивая растения каждых десять дней. Дрожжи на начальном этапе болезни. Для этого способа 100 г дрожжей нужно развести в 10 л воды и обрабатывать этим средством томаты, как только появились первые признаки. Поваренная соль. Стакан соли разведи в 10 л воды. Опрыскивай зеленые плоды помидоров раз в месяц. Гной. Возьми 1 кг гноя и разведи в ведре воды. Полученным настоем опрыскивай растения. Вода с кефиром. Возьми 1 л кефира и 9 л воды, разведи и ежедневно опрыскивай растение.

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