Выбираю себя: 8 фильмов о женщинах, отдавших предпочтение одиночеству

В современном мире идея о том, что полноценная женская жизнь обязательно должна включать успешный брак и семью, постепенно теряет свою актуальность.

Женщины все чаще выбирают свой путь, который может противоречить общественным ожиданиям, и это нередко означает сознательный выбор в пользу одиночества — не в качестве изоляции или поражения, а в качестве возможностей для самопознания и поиска внутренней гармонии.

Исследования, например то, что проводилось в университете Торонто, подтверждают: одинокие женщины чаще сообщают о более высоком уровне удовлетворенности жизнью.

Вдохновленные этим выбором и в сотрудничестве с платформой психологической помощи Її Підтримка, Wonderzine собрали восемь фильмов, в которых главные героини, переживая жизненные испытания, решаются сделать шаг навстречу себе и строить жизнь на собственных условиях.

Киноленты, воспевающие женскую автономию

Маленькие женщины (Little Women, 2019)

Фильм, снятый Гретой Гервиг, переносит нас в США 1860-х годов, где четыре сестры Марч борются за право самоопределения на фоне Гражданской войны.

Вместо традиционного сценария замужества и воспитания детей они выбирают творческие профессии и самореализацию.

Особенно выделяется Джо (Сирша Ронан), мечтающая о карьере писательницы, сознательно отказываясь от ожиданий общества.

Лента мастерски проводит параллели между 19 веком и современностью, подчеркивая неизменную важность свободы выбора и взросления.

Улыбка Моны Лизы (Mona Lisa Smile, 2003)

Под лозунгом “У них было все. Она показала им больше”, режиссер Майк Ньюэлл раскрывает историю, разворачивающуюся в консервативном колледже Уэллсли в 1953 году.

Хотя колледж дает женщинам образование, он одновременно давит на них, навязывая роль домохозяйки-жены-матери.

Преподавательница истории искусств Кэтрин Уотсон (Джулия Робертс) предлагает своим студенткам альтернативу — ставить собственные амбиции выше традиционных обязанностей, бросая вызов устаревшим нормам.

Худший человек в мире (Verdens verste menneske, 2021)

Эта лента Йоакима Триера, структурированная как роман (пролог, 12 глав и эпилог), рассказывает о Джулии (Рената Рейнсве).

Мы видим, как она меняет профессии, пробует разные отношения, ошибается и снова начинает.

В конце концов, ее путь поиска любви и смысла жизни приводит к выбору отношений с собой.

Джулия — живая, несовершенная героиня, которая учит, что принимать себя и свои ошибки и есть настоящая цель.

Анатомия падения (Anatomie d’une chute, 2023)

Режиссер Жустин Трие создала морально-нравственную дилемму вокруг смерти мужа писательницы Сандры Войтер (Сандра Гюллер).

Фокус смещается по расследованию преступления на сложные, дисфункциональные отношения в браке и то, как общество и суд конструируют образ виновной.

Напряжение растет вокруг женщины, которая не боится брать от жизни то, что хочет и отказывается извиняться за свои амбиции и независимость.

Фрэнсис Ха/Мила Фрэнсис (Frances Ha, 2012)

Черно-белая трагикомедия от Ноа Баумбаха изображает внезапно теряющую стабильность нью-йоркскую танцорку Фрэнсис (Гретта Гервиг): подруга переезжает, она теряет работу и постоянное жилье.

Нереализованные мечты и разбитые иллюзии становятся реальностью. Однако ее легкость и упрямство становятся движущей силой, помогая идти вперед, обретая новое понимание себя вне иллюзий.

Женщины 20 века (20th Century Women, 2016)

Этот фильм Майка Миллса — акт памяти о людях, воспитывавших режиссера.

История сфокусирована на 50-летней Доротее (Аннетт Беннинг), которая воспитывает сына, вовлекая в этот процесс свое окружение.

Это расфокусированное, хаотическое, но глубокое отражение напоминающей жизнь: женщина может быть опорой и центром мира, даже если этот мир не имеет четких правил и традиционной структуры.

Вдали от рая (Far from Heaven, 2002)

Историческая драма Тодда Гейнса рушит идеал американской мечты 1950-х годов.

Главная героиня, Кэти Витакер (Джулиан Мур), сталкивается с гомосексуальностью мужчины и одновременно проявляет собственную независимость, заводя дружбу с афроамериканцем.

Фильм о мужестве отказаться играть по правилам общества, где каждому отведена тесная роль.

Еще вчера(おもひでぽろぽろ, 1991)

Это менее известное, но глубокое аниме легендарной студии Джибли и режиссера Такахата Исао.

Женщина в отпуске вспоминает свое детство, глядя на себя пятиклассницу сквозь призму взрослого опыта.

Это спокойный рассказ, показывающий, как детские переживания формируют взрослую личность.

Фильм служит напоминанием, что выбор себя в настоящем невозможен без примирения с собственным прошлым.

Эти киноленты предлагают мощную перспективу на женское одиночество, показывая его не как дефицит, а как пространство для личной эволюции, отваги и возможности жить в аутентичности.

Какой из этих фильмов ты хотел бы посмотреть или обсудить первым?

