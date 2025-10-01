Сериальные премьеры октября: возвращение Ведьмака и новые истории на экранах

Октябрь обещает стать настоящим праздником для ценителей кино и сериалов. Зрителей ждут долгожданные продолжения любимых шоу, новые драмы и жуткие хорроры, а также громкие документальные проекты о легендах мирового масштаба.

В этой подборке мы подготовили для вас все: от возвращения культовых героев до историй, которые будут держать в напряжении до последней минуты.

Ніхто цього не хоче 2 сезон

История Джоен и Ноя продолжается. После романтического старта на первый план выходят повседневные вызовы: знакомство с друзьями, празднование важных событий и столкновение с различиями во взглядах на будущее.

Сюжет разнообразят новые персонажи, в частности школьная соперница Джоен Эббі в исполнении Лейтон Мистер, что обещает добавить интриг и юмора.

Містер Скорсезе

Apple TV представляет пятисерийный документальный проект, посвящённый Мартину Скорсезе. Зрители получат уникальный доступ к архивам режиссёра и услышат его собственные воспоминания.

В фильме появятся Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Кейт Бланшетт, Стивен Спилберг и другие звёзды, которые помогут составить цельный портрет одного из самых влиятельных кинематографистов современности.



Воно: Вітаємо в Деррі

Приквел культового хоррора Воно переносит зрителей в 1960-е.

В центре сюжета — семья Генлонов, которая переезжает в Дерри именно тогда, когда начинают исчезать дети.

В городке пробуждается древнее зло, которое вскоре предстанет в знакомом образе Пеннивайза. Сериал расширит вселенную Стивена Кинга и раскроет истоки легенды об ужасе Дерри.



Дипломатка 3 сезон

События разворачиваются после смерти президента США. Вице-президентка Грейс Пенн пытается удержать власть, а посол Кейт Вайлер неожиданно оказывается среди претендентов на высший пост.

Политические интриги, рискованные обвинения и новые союзы ставят героиню перед самым сложным выбором в её карьере.



Відьмак 4 сезон

Фанаты вселенной Сапковского увидят новый этап приключений Геральта, Єнніфер и Цирі, которые теперь разделены войной и предательством. Цирі присоединяется к молодым бунтовщикам, Геральт отправляется на её поиски, а Єнніфер пытается возродить Аретузу.

Сезон станет особенным из-за смены исполнителя главной роли: Лиам Хемсворт заменит Генри Кавилла в образе ведьмака.



Чудовисько: Історія Еда Ґіна

Третий сезон антологии Монстры от Райана Мёрфи сосредоточится на жутких преступлениях Еда Ґіна — фермера из Висконсина, чья история потрясла Америку в 1950-х.

В главной роли — Чарли Ханнэм. Это будет жуткое и одновременно психологически глубокое исследование природы зла.

Читать по теме Лучшие хоррор-игры для твоего досуга: ужасы, мистика и устрашающие монстры Читай подборку страшных хоррор-игр в нашем материале.

Чем удивит октябрь

Выбор действительно разнообразный: от романтических драм до политических триллеров и страшных историй.

Зрителям остается лишь решить — отдать предпочтение осеннему уюту с кофе и документалками или погрузиться в мир хорроров и острых сюжетных поворотов.

Ранее мы рассказывали о мистических сериалах: самые захватывающие истории о сверхъестественном.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!