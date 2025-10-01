Серіальні прем’єри жовтня: повернення Відьмака і нові історії на екранах

Жовтень обіцяє стати справжнім святом для поціновувачів кіно і серіалів. Глядачів чекають довгоочікувані продовження улюблених шоу, нові драми й моторошні горори, а також гучні документальні проекти про легенд світового масштабу.

У цій добірці ми підготували для вас усе: від повернення культових героїв до історій, що триматимуть у напрузі до останньої хвилини.

Ніхто цього не хоче 2 сезон

Історія Джоен і Ноя продовжується. Після романтичного старту на перший план виходять буденні виклики: знайомство з друзями, святкування важливих подій і зіткнення з відмінностями у поглядах на майбутнє.

Сюжет урізноманітнюють нові персонажі, зокрема шкільна суперниця Джоен Еббі у виконанні Лейтон Містер, що обіцяє додати інтриг та гумору.



Містер Скорсезе

Apple TV презентує п’ятисерійний документальний проект, присвячений Мартіну Скорсезе. Глядачі отримають унікальний доступ до архівів режисера та почують його власні спогади.

У фільмі з’являться Роберт Де Ніро, Леонардо Ді Капріо, Кейт Бланшетт, Стівен Спілберг та інші зірки, які допоможуть скласти цілісний портрет одного з найвпливовіших кіномитців сучасності.

Воно: Вітаємо в Деррі

Приквел культового хорору Воно переносить глядачів у 1960-ті.

У центрі сюжету — родина Генлонів, яка переїздить у Деррі саме тоді, коли починають зникати діти.

У містечку прокидається древнє зло, яке невдовзі постане у знайомому образі Пеннівайза. Серіал розширить всесвіт Стівена Кінга та розкриє витоки легенди про жах Деррі.

Дипломатка 3 сезон

Події розгортаються після смерті президента США. Віцепрезидентка Грейс Пенн намагається втримати владу, а посолка Кейт Вайлер несподівано опиняється серед претендентів на найвищу посаду.

Політичні інтриги, ризиковані звинувачення та нові союзи ставлять героїню перед найскладнішим вибором у її кар’єрі.

Відьмак 4 сезон

Фанати всесвіту Сапковського побачать новий етап пригод Геральта, Єнніфер і Цирі, які тепер розділені війною та зрадою. Цирі приєднується до молодих бунтівників, Геральт вирушає на її пошуки, а Єнніфер намагається відродити Аретузу.

Сезон стане особливим через зміну виконавця головної ролі: Ліам Гемсворт замінить Генрі Кавілла у ролі відьмака.

Чудовисько: Історія Еда Ґіна

Третій сезон антології Монстри від Раяна Мерфі зосередиться на жахливих злочинах Еда Ґіна — фермера із Вісконсину, чия історія шокувала Америку у 1950-х.

У головній ролі — Чарлі Ганнем. Це буде моторошне й водночас психологічно глибоке дослідження природи зла.



Чим здивує жовтень

Вибір справді різноманітний: від романтичних драм до політичних трилерів і лячних історій.

Глядачам залишається лише вирішити — віддати перевагу осінньому затишку з кавою та документалками чи зануритися у світ хорорів і гострих сюжетних поворотів.

