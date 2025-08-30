Від улюблениці Америки до снігової королеви: еволюція образу білявки в кіно

Від осяяної кінозірки до холоднокровної снігової королеви — образ білявки в попкультурі завжди був наповнений суперечностями.

Це історія про те, як колір волосся перетворився на складний культурний символ, що одночасно уособлює невинність, звабливість і небезпеку. Про це пише ВВС Україна.

Еволюція образу білявки в кіно

Коли на екранах панувало німе кіно, серця глядачів полонила темноволоса жінка-вамп. Її екзотична таємничість створювала ауру фатальної пристрасті.

Однак із появою освітлювачів для волосся все змінилося. На зміну їй прийшла платинова блондинка, чиї локони світилися в чорно-білому кінематографі, створюючи абсолютно новий, не менш зухвалий, образ.

Саме в цей період утвердилася ідея, що білявка може бути не лише улюбленицею Америки, як Мері Пікфорд, а й небезпечною бомбою.

У фільмах з Джин Гарлоу, чиї платинові кучері символізували не лише красу, а й силу, цей архетип отримав потужний імпульс. Гарлоу проклала шлях для цілої плеяди білявих фатальних красунь в епоху кінонуару, де вони маніпулювали чоловіками та переслідували власні, часто темні, цілі.

Чому саме світле волосся стало ідеальним маскуванням для підступних натур

Сьогодні цей архетип отримує нове життя, зокрема в образі акторки Сідні Свіні, яка прославилася завдяки своїм ролям у серіалах Ейфорія та Білий лотос.

Вона, як і її попередниці, втілює сучасну платинову блондинку, що поєднує в собі зовнішню привабливість із зухвалою незалежністю та силою. Однак, у сучасному світі цей образ набуває нових, часто суперечливих, відтінків.

Нещодавня рекламна кампанія джинсів American Eagle, в якій взяла участь Свіні, викликала галас через гру слів у гаслі “має чудові джинси”, що звучить як “має чудові гени”. Це спровокувало звинувачення в натяках на євгеніку — теорію, згідно з якою людство можна поліпшити шляхом вибіркового розмноження.

Попри заперечення компанії, цей інцидент показав, що образ білявки, що асоціюється з ідеалами краси та чистоти, може бути глибоко проблематичним у контексті ідеологій про перевагу білої раси.

Культурна історикиня Лінда Нід у своїй книзі British Blonde: Британська блондинка: жінки, бажання та образ у повоєнній Британії пояснює, що в західній культурі білявість асоціюється з дитячою невинністю та чистотою.

Це створює ідеальний контраст із темними намірами героїні, що робить її здатність обманювати ще більш переконливою.

Цей прийом блискуче використано у фільмі Крижана блондинка 1948 року та, звісно, в Основному інстинкті 1992-го. У обох випадках зовнішня чарівність і крихкість героїнь лише підкреслюють їхню безжалісність.

Яскравий образ, такий як біляве волосся, стає фасадом, за яким приховано інстинкт виживання та прагнення влади. Однак двозначність образу не обмежується лише кінематографом.

У повоєнній Британії фарба для волосся символізувала для багатьох жінок не просто зміну зовнішності, а доступ до гламурного світу, який пропонував відчуття власної сили та значущості. Ця платинова революція була підтримана рекламою, що оспівувала владу блондинок над чоловіками.

Попри блискучий фасад, образ фарбованої бембі приховує внутрішню суперечність. Як зазначає Лінда Нід, її зовнішній вигляд є одночасно абсолютною чистотою і цілковитою штучністю. Це протиріччя особливо помітне, коли в пофарбованому волоссі проступають темні корені, що символізують тріщини в масці ідеальної жіночності.

Звісно, не всі блондинки в кіно були фатальними. Навіть найвідоміша з них, Мерилін Монро, демонструвала на екрані приховану глибину. Її героїні були кмітливими, але маскували свій розум, бо, як співала її персонаж у фільмі Джентльмени віддають перевагу білявкам, чоловікам це не завжди подобалося.

Сучасна попкультура продовжує грати з цим образом. Фільм Блондинка в законі блискуче руйнує стереотип про дурненьку блондинку, показуючи, що зовнішність може бути оманливою.

Або ж, як співала Доллі Партон, ця дурненька блондинка нічиєю дурепою не буде.

Отже, білява фатальна жінка — це не просто архетип. Це вічна розповідь про те, як ідеалізована зовнішність може бути як зброєю, так і маскою, що приховує силу, розум і небезпечні амбіції.

Головне фото: IMDb

