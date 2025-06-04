В Антарктиді, біля української станції Академік Вернадський, вже близько місяця плаває справжній велетень — льодовик розміром з головну вулицю України.

За вимірами полярників довжина льодової брили — 1285 метрів, що збігається з протяжністю Хрещатика. Найбільша висота видимої частини становить 80 метрів, а ширина близько 90 метрів.

Льодовик розміром з Хрещатик в Антарктиді: що кажуть дослідники

Про айсберг розповів очільник 30-ї Української антарктичної експедиції Олександр Полудень:

— Зараз моя шоста зимівля на Вернадському, і я ще ніколи не бачив тут таких величезних айсбергів. Ми спостерігаємо за ним прямо з вікон станції, хоча він дрейфує за кілька десятків кілометрів від нашого острова.

За формою це столовий айсберг, має вертикальні сторони та плоску верхівку. Він має вигляд величезного льодового острова посеред океану.

Айсберг довжиною з Хрещатик! Біля станції Академік Вернадський дрейфує величезний льодовик / 3 Фотографії

Такі айсберги відколюються від шельфових льодовиків і мають величезні розміри.

Наприклад, найбільший зафіксований айсберг В-15 мав площу 11 тисяч квадратних кілометрів, а в довжину був майже 300 км. Але він розтанув.

Наразі найбільший айсберг А23а має площу близько 3,1 тисячі квадратних кілометрів. На ньому може поміститися майже чотири Києва.

Цей айсберг відколовся від шельфового льодовика Фільхнера у 1986 році. На ньому також розташовувалася радянська сезонна станція Дружна-1. Пізніше конструкції та обладнання зняли й перенесли на іншу станцію.

А23а багато років стояв у морі Ведделла, зачепившись за дно. Проте з 2020 року почав дрейфувати й доплив до субантарктичного острова Південна Джорджія на відстань понад 2 тисячі квадратних кілометрів. У березні 2025 року сів на мілину і руйнується.

Полярники допускають, що льодовик, схожий на Хрещатик, відколовся від одного з шельфових льодовиків, розташованих південніше: Георга VI чи Вілкінса. За подальшою долею айсберга вчені спостерігатимуть.

Українська експедиція дісталася Антарктиди у березні 2025 року. Там вони проведуть рік. Що будуть вивчати? Про це ми розповідали раніше.

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