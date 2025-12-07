Озонова діра над Антарктидою поступово зменшується — з чим це повязано

У 2025 році озонова діра над Антарктидою досягла свого максимуму в близько 21 мільйон квадратних кілометрів, що значно менше, ніж майже 26 мільйонів квадратних кілометрів у 2024 році.

Крім того, вона закрилася раніше, ніж зазвичай, і стала найменшою та найкоротшою за останні шість років — що це значить та через що так сталось читай у матеріалі.

Зменшення озонової діри над Антарктидою продовжується: що відомо

Це вже другий рік поспіль, коли спостерігається скорочення після аномально великих дір у період з 2020 по 2023 роки, згідно з даними Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Прогрес у відновленні озонового шару пов’язаний із забороною озоноруйнівних речовин, запровадженою Монреальським протоколом 1987 року, яка значно знизила викиди таких речовин. Це підтверджують дослідження, опубліковані в журналі Nature. Директор Cams Лоранс Руїль назвав ці показники заспокійливим сигналом відновлення.

За прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, як повідомляє The Guardian, озоновий шар над Антарктидою повернеться до нормального рівня приблизно до 2066 року. Причинами великих озонових дір у 2020–2023 роках точно невідомі, однак вчені припускають, що виверження вулкана Хунга-Тонга у 2022 році вплинуло на атмосферу.

NASA та Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США класифікували озонову діру 2025 року як п’яту найменшу з 1992 року. Науковець Пол Ньюман із центру Goddard NASA зазначив, що динаміка відповідає прогнозам відновлення. Без міжнародних угод рівень озону міг би сягнути катастрофічних масштабів, що підкреслює важливість глобальних зусиль у боротьбі з кліматичними змінами.

Ці дані свідчать про ефективність екологічних ініціатив, але наголошують на необхідності продовження моніторингу та дотримання угод для повного відновлення озонового шару.

