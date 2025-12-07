Озоновая дыра над Антарктидой постепенно уменьшается — с чем это связано

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой достигла своего максимума в около 21 миллиона квадратных километров, что значительно меньше, чем почти 26 миллионов квадратных километров в 2024 году.

Кроме того, она закрылась раньше обычного и стала самой маленькой и самой короткой за последние шесть лет — что это значит и поэтому так случайся в материале.

Уменьшение озоновой дыры над Антарктидой продолжается: что известно

Это уже второй год подряд, когда наблюдается сокращение после аномально крупных дыр в период с 2020 по 2023 годы, согласно данным Службы мониторинга атмосферы Copernicus.

Прогресс в восстановлении озонового слоя связан с запретом озоноразрушающих веществ, введенным Монреальским протоколом 1987 года, значительно снизившим выбросы таких веществ. Это подтверждают исследования, опубликованные в журнале Nature. Директор Cams Лоранс Руиль назвал эти показатели успокаивающим сигналом обновления.

По прогнозам Всемирной метеорологической организации, как сообщает The Guardian, озоновый слой над Антарктидой вернется к нормальному уровню примерно к 2066 году. Причины крупных озоновых дыр в 2020–2023 годах точно неизвестны, однако ученые предполагают, что извержение вулкана Хунга-Тонга в 2022 году повлияло на атмосферу.

NASA и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США классифицировали озоновую дыру 2025 как пятую наименьшую с 1992 года. Ученый Пол Ньюман из центра Goddard NASA отметил, что динамика соответствует прогнозам обновления. Без международных соглашений уровень озона мог бы достичь катастрофических масштабов, что подчеркивает важность глобальных усилий по борьбе с климатическими изменениями.

Эти данные свидетельствуют об эффективности экологических инициатив, но отмечают необходимость продолжения мониторинга и соблюдения соглашений для полного восстановления озонового слоя.

