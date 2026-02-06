Стиль життя

Золото, нафта і світовий вплив: навіщо Україні власна наукова станція на Антарктиці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Лютого 2026, 15:00 3 хв.
Чому Антарктика — це майбутній золотий запас України


Завантаження

Помилка

