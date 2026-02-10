Навеки остались в небе: во время боевой задачи погиб экипаж Ми-24

Украинская армейская авиация понесла невосполнимую потерю во время выполнения боевого задания.

Вечером 9 февраля 2026 года командование 11-й отдельной бригады армейской авиации Херсон официально сообщило о гибели экипажа ударного вертолета Ми-24. Защитники не вернулись с боевого вылета, до последнего вздоха защищая украинское небо от оккупантов.

Во время боевого задания погиб экипаж Ми-24 — детали

В официальном сообщении бригады отмечается, что погибшие собратья являлись примером мужества и профессионализма. Командование характеризует экипаж как настоящих патриотов, Людей и Офицеров с заглавной буквы, сознательно избравших путь отчаянной борьбы с врагом в воздухе.

Только лучшие сыновья Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Для нас они навеки останутся в небе,

— отметили в подразделении.

Имена павших героев, а также точное место и обстоятельства трагедии не разглашаются. Известно лишь, что экипаж выполнял сложную задачу, направленную на сдерживание агрессора на одном из самых горячих направлений фронта.

Также в бригаде призвали украинцев поддержать семьи погибших авиаторов. Для сбора финансовой помощи близким героям открыт специальный сбор.

