Навіки лишились у небі: під час бойового завдання загинув екіпаж Мі-24

Українська армійська авіація зазнала непоправної втрати під час виконання бойового завдання.

Увечері 9 лютого 2026 року командування 11-ї окремої бригади армійської авіації Херсон офіційно повідомило про загибель екіпажу ударного гелікоптера Мі-24. Захисники не повернулися з бойового вильоту, до останнього подиху боронячи українське небо від окупантів.

Під час бойового вильоту загинув екіпаж Мі-24 — деталі

У офіційному повідомленні бригади зазначається, що загиблі побратими були прикладом мужності та професіоналізму. Командування характеризує екіпаж Мі-24 як справжніх патріотів, Людей та Офіцерів з великої літери, які свідомо обрали шлях відчайдушної боротьби з ворогом у повітрі.

Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Для нас вони навіки залишаться в небі,

— наголосили в підрозділі.

Наразі імена полеглих героїв Мі-24, а також точне місце та обставини трагедії не розголошуються. Відомо лише, що екіпаж Мі-24 виконував складне завдання, спрямоване на стримування агресора на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Також у бригаді закликали українців підтримати родини загиблих авіаторів. Для збору фінансової допомоги близьким героїв відкрито спеціальний збір.

