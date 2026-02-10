Для тебе Війна в Україні

Навіки лишились у небі: під час бойового завдання загинув екіпаж Мі-24

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 10 Лютого 2026, 09:45 2 хв.
загинув екіпаж мі-24
Фото Pexels

