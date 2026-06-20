Стиль жизни

Черный ящик Земли: стальной монолит в Тасмании готовится записать финал человеческой истории

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июня 2026, 19:00 3 мин.
Свидетельница конца света: зачем на Тасмании строят Черный ящик Земли
Фото Pexels

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