Черный ящик Земли: стальной монолит в Тасмании готовится записать финал человеческой истории

Это должно было стать последним доказательством нашей неспособности спасти планету — неистребимым свидетельством того, как именно человечество провалило климатический экзамен.

Проект Черный ящик Земли, который когда-то подорвал интернет-сеть, а затем на годы таинственно исчез с радаров, наконец-то оживает. После долгого молчания создатели монолита объявили: строительство выходит на финишную прямую. Об этом пишет The Guardian.

Регистратор климатической катастрофы

В декабре этого года на удаленном аэродроме вблизи Куинстауна, что на западном побережье Тасмании, будет установлена полноценная конструкция. Этот 16-метровый стальной монолит высотой 4 метра по замыслу должен пережить даже апокалипсис.

Его крышу покроют массивные солнечные панели под защитным стеклом, которые будут питать цифровые накопители внутри.

Устройство будет работать по принципу бортового регистратора самолета — того самого черного ящика (который на самом деле обычно оранжевый).

Только вместо деталей авиакатастрофы он будет документировать каждый шаг человечества к глобальному потеплению: от температурных рекордов в океанах до результатов политических переговоров в ООН.

Пять лет сомнений и ожиданий

Впервые о проекте заговорили в 2021 году перед климатическим саммитом в Глазго. Новость мгновенно стала виральной, попав даже в вечерние шоу к Стивену Колберу. Однако со временем вокруг монолита воцарилась тишина. Соцсети проекта не обновлялись годами, что заставило многих думать, будто это был просто удачный пиар-ход или арт-перформанс.

Джонатан Нибоун, художественный руководитель проекта, объясняет такую задержку сложностью задачи:

«За эти пять лет мы совершенствовали дизайн, системы хранения данных и искали стабильные модели финансирования, чтобы объект мог существовать автономно десятилетиями».

Хотя изначально проект поддерживал Университет Тасмании, позже ученые вышли из игры. Сегодня над монолитом работают преимущественно креативные агентства (Rouser Lab, The Glue Society) и специальный благотворительный фонд.

Читать по теме Океани высохнут, и Земля станет пустыней — тревожный сценарий NASA Исследование NASA показало тревожные результаты о будущем Земли. Подробнее — в материале.

Почему именно Тасмания

Место для установки ящика выбирали придирчиво. Западное побережье Тасмании — это край света с уникальной геологической и политической стабильностью. Местный ландшафт, высеченный древними ледниками, считается одним из самых безопасных мест на планете.

Мэр Западного побережья Шейн Питт говорит, что проект ждали давно:

«Для нас это не просто символ апокалипсиса, а будущая туристическая достопримечательность, которая заставляет людей задуматься».

Символично, что завершение строительства совпадает с тревожными новостями: часы Судного дня сейчас показывают всего 85 секунд до полуночи, а в Антарктиде исчезают площади льда размером с Францию.

Станет ли этот монолит полезным уроком для будущих цивилизаций, которые будут изучать наши ошибки?

Или же мы все-таки сможем посадить самолет мягко, оставив стальную коробку в гранитных скалах Тасмании как странный памятник катастрофе, которую удалось предотвратить? Создатели говорят однозначно:

Ваши действия и бездействие записываются уже сейчас.

Напомним, что более 70% могут исчезнуть: мировые ледники тают с бешеной скоростью.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!