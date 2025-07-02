Как сделать вино из черной смородины: инструкция для смелых и терпеливых

Ягодный сезон в Украине начинается летом, когда созревают сочные: клубника, черника, смородина и малина. Из этих ароматных ягод можно приготовить не только варенье или компоты, но и домашнее вино с насыщенным вкусом и сладостью.

Вино из черной смородины — не просто ароматный напиток, но еще и источник полезных веществ и частичка семейных традиций. Смородина богата витамином C, антиоксидантами и природными антисептиками, которые сохраняются даже после брожения. Умеренное употребление такого вина может поддержать иммунитет и улучшить настроение в холодное время года.

Читай, как приготовить домашнее вино из смородины, какие ингредиенты нужны и как правильно сбраживать — в материале.

Как сделать домашнее вино из смородины

Ингредиенты:

смородина 1 кг;

вода 1.8 л;

сахар 850 г (550+150+150 г).

Приготовление:

Обычно ягоды не моем, но если они очень грязные, то необходимо вымыть и добавить в сусло закваску для активации винных дрожжей.

Закваску делаем заранее:

100-150 г немытого изюма поместить в 1 л банку;

залить теплой некипяченой водой;

добавить 2 ст. л сахара;

размешать, накрыть марлей и оставить бродить при температуре 22-25 градусов в темном месте на 4-5 дней.

Но это при том, закваску делаем, когда ягоды смородины моем, если их не мыть, то закваска не обязательна, ведь на поверхности смородины есть натуральные дрожжи.

Ягоды смородины измельчить блендером до консистенции пюре. В теплой воде растворяем 550 г сахара и сироп добавляем в пюре из смородины. Размешать все деревянной лопаткой, накрыть тканью и оставить бродить на 4-5 дней. Важно пока вино бродит — размешать хотя бы два раза. Через 4-5 дней добавить закваску (если ее делали).

После брожения процедить через марлю, отжимая жидкость. Выбросить жмых, добавить еще 150 г сахара – размешать. Залить в сосуд, заполнив его только на 75%. Надеть гидрозатвор или резиновую перчатку, пробив в ней одну дырочку. Поставить на брожение в теплое место.

Через 10 дней добавить последнюю порцию сахара — 150 г и снова поставить бродить. Как варежка надулась — процедить, отбросив осадок. Снова залить в сосуд и поставить на тихое брожение (можно снова под рукавицу) на 2 месяца. Каждые 20 дней отцеживаем от осадка. Через 2 месяца вино готово.

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