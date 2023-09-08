Занотовуй список потужних українських фільмів! Актори поділилися власними рекомендаціями

Щороку 9 вересня відзначають День українського кіно. Українське кіно зростає небаченими темпами у своїй глибині, якості та кількості глядачів.

Якщо ти шукаєш, які українські фільми подивитися, актори серіалів Зв’язок, Голова та Будиночок на щастя на Новому каналі поділилися власними рекомендаціями.

Що подивитися: добірка топових українських фільмів

Актор серіалу Зв’язок Тарас Цимбалюк розповів, що любить фільм Погані дороги.

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Мій улюблений український фільм за останній час — Погані дороги. Стрічка складається з новел про війну. Але в ній майже не показують бойові дії.

Розповідь йде про людей, яких зачепило горе, вони проживають важкий для України час. Режисерці Наталці Ворожбит вдалося показати дуже глибокі історії.

Погані дороги можна віднести до категорії найкращих українських фільмів за всю історію! — каже Тарас Цимбалюк.

Акторка серіалів Голова і Будиночок на щастя Марія Стопник порекомендувала фільм Брати. Остання сповідь. Її знайомство з українським кіно почалося саме з нього.

Виникла якась миттєва любов до продукту. Також пораджу фільм Мати апостолів. На мою думку, це також надзвичайно прекрасна картина.

Крім цього акторка порадила переглянути фільм Коли падають дерева Марисі Нікітюк. В усіх трьох фільмах Марія Стопник відзначила геніальну акторську роботу.

Актор Дмитро Вівчарюк радить переглянути фільм Довбуш. Читай на нього рецензію.

Я раджу кожному фільм Довбуш! Це справді якісне, круте українське кіно, яке дуже довго готували, щоб показати українському глядачу. Стрічка зроблена на голлівудському рівні.

Олександр Рудинський порекомендував цілу добірку: Памфір, Земля блакитна, ніби апельсин, Плем’я.

А Віталіна Біблів, акторка серіалу Будиночок на щастя, рекомендує до перегляду Люксембург, Люксембург. Дивися трейлер нижче.

Актор серіалу Зв’язок Олександр Сугак каже:

Люблю фільми, в яких розповідається про ті сторінки історії, які в нас вкрали. Тому виділив би такі стрічки як Поводир, Заборонений та Червоний. А взагалі раджу дивитися всі українські кінороботи!

Дмитро Гирявець радить дивитися все українське кіно. Обговорювати, критикувати, хвалити, погоджуватися чи не погоджуватися.

Бо будь-яка інтегрованість в українське кіно народжує попит до створення ще більшого і кращого продукту.

Актор радить фільм Заборонений, а також Снайпер. Білий ворон.

Акторка серіалу Голова Поліна Фролова радить поціновувачам українського кіно фільм Памфір. Кінокритик ділився рецензією, яку і ти можеш прочитати.

Мене приємно вразив нашумілий, неймовірно красивий фільм Памфір.

— Але я дуже-дуже хочу, аби в майбутньому, коли мене знову запитають, який фільм я б порадила, то українських стрічок було настільки багато, щоб я не знала, що обрати. І, звісно, щоб у якомусь із цих фільмів була я.

Раніше ми розповідали про інтерв’ю режисерки фільму Я.Ніна.

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