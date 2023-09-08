Сильні та пробирають до мурах. Які українські фільми змагатимуться за висування на Оскар — перелік та опис

Український Оскарівський комітет оприлюднив перелік фільмів, які варті позмагатися за Оскар. Однак серед п’яти фільмів Україну представлятиме на конкурсі лише один.

Цього року усі номінанти є сильними й вартими перемоги. Читай у нашому матеріалі, які фільми від України змагатимуться за висування на Оскар і що про них відомо.

Які фільми від України змагатимуться за висування на Оскар

Український Оскарівський Комітет поділився переліком фільмів, що беруть участь у відборі на премію Оскар. Їх п’ять. Ми детально розповімо про кожну стрічку.

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Український Оскарівський Комітет (УОК) отримав такі заявки:

20 днів у Маріуполі, режисер Мстислав Чернов. Залізні метелики, режисер Роман Любий. Памфір, режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Терикони, режисер Тарас Томенко. ШТТЛ, режисер Адрієн Уолтер.

Далі Оскарівський комітет вибере одного представника від України. Він поїде на 96 премію Оскар. Це справжній бум, адже у попередні роки від України пропонували на конкурс лише по одному фільму.

20 днів у Маріуполі

Стрічка 20 днів у Маріуполі режисера-лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова — документальний фільм, в якому показані реальні події, що автор зафільмував у Маріуполі під час атак російських окупантів.

Працівники AP стали єдиними міжнародними журналістами, які залишилися в місті, аби доносити правду світу. Вони зафіксували бомбардування міста, смерті дітей, розбиті пологові та інші жахіття, які довелося прожити українцям.

Залізні метелики

Фільм оповідає події трагедії 17 липня 2014 року, коли малазійський Boeing із 283 пасажирами та 15 членами екіпажу на борту прямував з Амстердама в Куала-Лумпур. Літак збили російські окупанти ракетою Бук над сходом України, де вже почалася війна.

Цей фільм гібридний, поєднує факти, архівні кадри з постановними та фантазійними елементами. На сюрреалістичних обставинах акцентують через музику, емоції, танець, арт.

Глядач має можливість побачити, як сталася подія з різних ракурсів та в різний час.

Памфір

Фільм був знятий до початку повномасштабної війни, але став сильним висловлюванням про незламний дух народу та жагу до життя. Памфір названо серед найкращих фільмів 2023 року за версією The Guardian.

За сюжетом Памфір — колишній контрабандист, що повертається до рідного села. Він хоче заробляти на життя чесною працею та подавати синові гарний приклад. Відбувається “облисіння” Карпат, в регіоні орудують злочинні угруповання.

Памфір змушений знову зайнятися контрабандою та повернутися до криміналу.

Терикони

Історія про дітей, що бачили війну не по телевізору. Вони росли під час війни, на донецьких териконах. Нам показують їх як символ “відпрацьованих” та полишених людських життів, та дітей, які втратили все.

Насті — 15 років. Вона живе в Торецьку, який у “сірій” зоні. У дівчинки ПТСР, вона щодня страждає від обстрілів, у новорічну ніч Гради зруйнували її житло. Вона рятується завдяки інтернету, де слухає музику.

ШТТЛ

Українсько-французький фільм, який оповідає про кохання Юни та Менделя, які у червні 1941 року борються за можливість бути разом попри заборону батьків. Усі події відбуваються за добу до наступу нацистів.

Парі допомагає українець Дем’ян. За основу подій узята історія містечка Сокаль на Львівщині, яке було знищене німецькою армією.

Раніше ми розповідали, про що фільм Довбуш та чому він вартий уваги.

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