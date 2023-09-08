Шоу-біз

Сильні та пробирають до мурах. Які українські фільми змагатимуться за висування на Оскар — перелік та опис

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 08 Вересня 2023, 11:30
Які фільми від України змагатимуться за висування на Оскар
Фото: IMDb

Більше новин
Карта пунктів пропуску на кордоні
Інтерактивна мапа пунктів пропуску на кордоні: що треба знати, щоби не потрапити в затор
В чому користь малини
Сезон малини у розпалі! У чому користь цієї ягоди та як її застосовують у косметології
Скільки українців віддають перевагу роздільній відпустці - опитування
Захищено: 53% українських жінок віддають перевагу роздільній відпустці — результати опитування сайту знайомств
морква
Як зберігати моркву в погребі, аби вона не зіпсувалася: ефективні методи
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта пунктів пропуску на кордоні
Інтерактивна мапа пунктів пропуску на кордоні: що треба знати, щоби не потрапити в затор
Скільки українців віддають перевагу роздільній відпустці - опитування
Захищено: 53% українських жінок віддають перевагу роздільній відпустці — результати опитування сайту знайомств
дітей повернули в Україну
Історії різні, але всі мають щасливе завершення: Україна повернула додому ще дев’ять діток
Удар по Кривому Рогу
Вбили поліцейського, поранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сьогодні

Відео
Карта бойових дій в Україні

Карта бойових дій 8 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:03:53
Виставка воєнних злочинів РФ
Звірства проти українців має бачити весь світ! Виставка Russian War Crimes у Берліні
0:03:33
Сильні та пробирають до мурах. Які українські фільми змагатимуться за висування на Оскар — перелік та опис
Довгострокове проживання та розвиток: унікальний центр для ВПО з інвалідністю у Дніпрі
0:06:52
Допомога ЗСУ
За кожен 1 млн грн — мінус мішок піску з плечей! Ветерани з протезами вирушили у благодійний підйом на гори
0:04:26
Кліщіївка
Воєнний злочин — це їхній стиль життя. Що відбувається у Кліщіївці та до чого додумуються окупанти
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які є на озброєнні РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 7 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для незламних духом дітей, які втратили батьків: Ектор Хіменес-Браво провів майстер-клас в Одесі
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Кожен зможе побачити докази злочину. Музей Голодомору проводить зацифрування документів
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пішов на прорив російського десанту та вивів бригаду з оточення! Історія Героя України Дмитра Дозірчого
Більше відео
Ожина
Читати далі
Обрізка ожини восени: як правильно провести та навіщо потрібна
Як вигнати тарганів
Читати далі
Як позбутися тарганів у квартирі чи гуртожитку? Тримай секретну зброю проти “вусатих окупантів”

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь