Сильные и пробирают до мурашек. Какие украинские фильмы будут соревноваться за выдвижение на Оскар — список и описание

Украинский Оскаровский комитет обнародовал список фильмов, которые достойны посоревноваться за Оскар. Однако среди пяти фильмов Украина будет представлять на конкурсе только один.

В этом году все номинанты сильные и достойны победы. Читай в нашем материале, какие фильмы будут соревноваться за выдвижение на Оскар и что о них известно.

Какие фильмы от Украины будут соревноваться за выдвижение на Оскар

Украинский Оскаровский Комитет поделился списком фильмов, которые участвуют в отборе на премию Оскар. Их пять. Мы подробно расскажем о каждой ленте.

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Украинский Оскаровский Комитет (УОК) получил следующие заявки:

20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов. Железные бабочки, режиссер Роман Любый. Памфир, режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук. Терриконы, режиссер Тарас Томенко. ШТТЛ, режиссер Адриен Уолтер.

Далее Оскаровский комитет выберет одного представителя Украины. Он поедет на 96 премию Оскар. Это настоящий бум, ведь за прошлые годы от Украины предлагали на конкурс только по одному фильму.

20 дней в Мариуполе

Лента 20 дней в Мариуполе режиссера-лаурета Пулитцеровской премии Мстислава Чернова — документальный фильм, где показаны реальные события, которые автор запечатлел в Мариуполе во время атак российских оккупантов.

Работники AP стали единственными оставшимися в городе международными журналистами, чтобы доносить правду миру. Они зафиксировали бомбардировки города, смерти детей, разбитые роддома и другие ужасы, которые пришлось прожить украинцам.

Железные бабочки

Фильм повествует о событиях трагедии 17 июля 2014 года, когда малайзийский Boeing с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Самолет сбили российские оккупанты ракетой Бук над востоком Украины, где уже началась война.

Этот фильм гибридный, совмещающий факты, архивные кадры с постановочными и фантазийными элементами. На сюрреалистических обстоятельствах акцентируют через музыку, эмоции, танец, арт.

Зритель имеет возможность увидеть, как случилось событие с разных ракурсов и в разное время.

Памфир

Фильм был снят до начала полномасштабной войны, но стал сильным высказыванием о несокрушимом духе народа и жажде к жизни. Памфир назван в числе лучших фильмов 2023 по версии The Guardian.

По сюжету Памфир — бывший контрабандист, который возвращается в родную деревню. Он хочет зарабатывать на жизнь честным трудом и подавать сыну хороший пример. Происходит “облысение” Карпат, в регионе орудуют преступные группировки.

Памфир вынужден снова заняться контрабандой и вернуться в криминал.

Терриконы

История о детях, которые видели войну не по телевизору. Они росли во время войны, на донецких терриконах. Нам показывают их как символ “отработанных” и оставленных человеческих жизней, и детей, которые потеряли все.

Насте — 15 лет. Она живет в Торецке, который находится в “серой” зоне. У девочки ПТСР, она ежедневно страдает от обстрелов, в новогоднюю ночь Грады разрушили ее жилье. Она спасается благодаря интернету, где слушает музыку.

ШТТЛ

Украинско-французский фильм, повествующий о любви Юны и Менделя, которые в июне 1941 года борются за возможность быть вместе, несмотря на запрет родителей. Все события происходят за сутки до наступления нацистов.

Паре помогает украинец Демьян. За основу взята история городка Сокаль в Львовской области, который был уничтожен немецкой армией.

Раньше мы рассказывали, о чем фильм Довбуш и почему он стоит внимания.

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