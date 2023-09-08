Шоу-биз

Сильные и пробирают до мурашек. Какие украинские фильмы будут соревноваться за выдвижение на Оскар — список и описание

Анастасия Грубрина, редактор сайта 08 сентября 2023, 11:30
Які фільми від України змагатимуться за висування на Оскар
Фото: IMDb

Больше новостей
Скільки українців віддають перевагу роздільній відпустці - опитування
Защищено: 53% украинских женщин предпочитают раздельный отпуск — результаты опроса сайта знакомств
морква
Как хранить морковь в погребе, чтобы она не испортилась: эффективные методы
дітей повернули в Україну
Истории разные, но у всех счастливый конец: Украина вернула домой еще девять детей
День тестировщика
Праздник тех, кто в авангарде программного обеспечения! День тестировщика — история и поздравления
Смотреть больше

Материалы по теме

Скільки українців віддають перевагу роздільній відпустці - опитування
Защищено: 53% украинских женщин предпочитают раздельный отпуск — результаты опроса сайта знакомств
дітей повернули в Україну
Истории разные, но у всех счастливый конец: Украина вернула домой еще девять детей
Удар по Кривому Рогу
Убили полицейского, ранили десятки людей: удар по Кривому Рогу сегодня
Як зростають зарплати українців 2023 — оцінка НБУ
Как меняется темп роста зарплат украинцев — оценка Нацбанка

Видео
Карта бойових дій в Україні

Карта боевых действий 8 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:53
Выставка военных преступлений РФ
Зверства против украинцев должен увидеть весь мир! Выставка Russian War Crimes в Берлине
0:03:33
Центр для ВПЛ в Днепре
Долгосрочное проживание и развитие: уникальный центр для ВПЛ с инвалидностью в Днепре
0:06:52
Помощь ВСУ
За каждый 1 млн грн — минус мешок песка с плеч! Ветераны с протезами отправились в благотворительный подъем на горы
0:04:26
Клищеевка
Военное преступление — это их образ жизни. Что происходит в Клещеевке, и до чего додумываются оккупанты
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 7 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Ектор Хіменес-Браво
Для несломленных духом детей, которые потеряли родителей: Эктор Хименес-Браво провел мастер-класс в Одессе
0:04:06
Музей голодомору проводить зацифрування доказів: що відомо
Каждый сможет увидеть доказательства преступлений. Музей Голодомора проводит оцифровку документов
0:07:23
Дмитро Дозірчий: історія Героя України про перший день повномасштабної війни
Пошел на прорыв российского десанта и вывел бригаду из окружения! История Героя Украины Дмитрия Дозорчего
Больше видео
Ожина
Читать дальше
Обрезка ежевики осенью: как правильно провести и зачем нужна
Як вигнати тарганів
Читать дальше
Как избавиться от тараканов в квартире или общежитии? Держи секретное оружие против “усатых оккупантов”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь