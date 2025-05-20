Що подивитися у Луцьку на вихідних: топ-5 атмосферних місць

Війна сильно обмежила наші маршрути на нині небезпечні Схід та Південь країни, але ніщо не заважає вирушити на відкритий до мандрів Захід, з його давньою європейською архітектурою та цікавими гастрономічними традиціями.

І якщо в тебе є вихідні для неспішної прогулянки, чому б не побувати у Луцьку – ідеальному місці для релаксу серед стародавніх споруд та затишних кав’ярень.

Що подивитися у Луцьку — розповідаємо про туристичні візитівки міста.

Що подивитися у Луцьку: історичні пам’ятки

Луцьк відомий своїм середньовічним замком Любарта, стародавньою історією, архітектурними пам’ятками та цікавим культурним життям. Але краще усе побачити на власні очі.

Замок Любарта

Луцький замок Любарта — один із найбільш збережених замків України. Гуляючи його кам’яними мурами та баштами, ти відчуєш себе героєм історичного фільму. А вночі (кажуть!) тут чутно дзвін мечів…

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Що подивитися в Луцьку на вихідних

Костел Святих Петра і Павла

Монументальний бароковий храм 17 століття із таємничими підземеллями, які тягнуться під частиною старого міста. Там — давні поховання, чернецькі келії та дух легенд, які змушують серце битися швидше.

Будинок скульптора Голованя

Місце, яке називають волинським Будинком з химерами. Усе подвір’я та фасад будівлі прикрашають кам’яні фігурами й орнаменти — справжня казка з каменю, створена фантазією архітектора.

Братський міст і Василіанський монастир

Старовинний міст веде до монастиря, що височить над річкою Стир. Звідси відкриваються чудові краєвиди, а сам монастир — місце, оповите численними легендами.

Лютеранська кірха в Луцьку

Маловідома, але атмосферна пам’ятка. Збудована на початку двадцятого століття німецькою громадою, вона вражає незвичним для слов’янської архітектури готичним стилем: шпилястою вежею та стрільчастими вікнами.

Луцьк не такий галасливий, як великі міста, але саме цим і зачаровує. Це місце, де можна відчути дух старовини, не втрачаючи комфорту.

Куди піти у Луцьку

У Луцьку можна не лише подивитися на історичні пам’ятки, а й смачно поїсти — місцева кухня має що запропонувати для справжнього гастровідкриття. Можна спробувати волинський борщ з вушками, крафтові сири, луцькі вареники та ковбаски.

А ще Луцьк — місто з атмосферними кав’ярнями. Тут можна спробувати каву на піску, фільтр-каву або авторські напої у затишних місцях з історією. Або завітати до кафе, які готують фірмові страви поліської кухні з журавлиною, грибами, картоплею та ріпою.

А якщо тобі пощастить, ти відвідаєш гастрономічний фестиваль, наприклад, Lutsk Food Fest — чудова нагода скуштувати все й одразу!

Раніше ми розповідали: що подивитися в Чернігові, місто зачаровує не лише храмами.

Фото з сайту Lutskrada.gov.ua.

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