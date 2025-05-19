Що подивитися в Чернігові: місто зачаровує не лише храмами

Чернігів — одне з міст України, яке є обласним центром. Воно має багату історію, і тут є що подивитися туристам. Тож тримай добірку цікавих історичних місць.

Що подивитися в Чернігові

Насамперед усі містяни скажуть, що варто відвідати Чернігівський Дитинець (Вал). Там у серці стародавнього міста знайти пагорб з панорамою на Десну. Це прекрасне місце для прогулянок, фотозйомки й відпочинку на лавочці з краєвидом.

Якщо цікавишся мистецтвом, особливо сучасним, то тобі варто сходити до музею Пласт-Арт. Тут часто проходять виставки сучасних українських митців.

Також обов’язково варто завітати на Центральну площу та Андріївський ринок.

Історичні пам’ятки Чернігова: храми та церкви

Чернігів славиться великою кількістю церков. Кожна з них має свою історію та були побудовані багато сторіч тому. Тож варто відвідати хоча б одну з них.

Катерининська церква

Одна з найвпізнаваніших споруд Чернігова, яка першою постає перед туристами, що приїздять із боку Києва височіє над містом і є своєрідним архітектурним знаком привітання. Побудована на честь доблесті чернігівських козаків, які проявили героїзм під час штурму фортеці Азов у 1696 році під проводом полковника Якова Лизогуба.

Обласна філармонія

Ця споруда вирізняється з-поміж традиційної слов’янської архітектури 19 сторіччя — вона оригінальна, з тонкими елементами неороманського стилю. Зараз тут розміщується Чернігівська обласна філармонія, але спершу це була будівля Єпархіального братства Святого Миколая, зведена у 1911–1912 роках.

Церква святої Параскеви-П’ятниці

Ця невеличка, але велична церква, подібна на кам’яну квітку, понад сім століть прикрашає центральну частину Чернігова. Вона належить до найцінніших зразків архітектури домонгольської доби. Її товсті стіни стали свідками численних історичних змін, буремних подій і відновлень. Церква названа на честь великомучениці Параскеви-П’ятниці — покровительки жінок і торгівлі.

Борисоглібський собор

Цей собор, зведений у князівську добу, був родовою усипальницею князів Давидовичів і пізніше став головною святинею монастиря. Названий на честь святих князів Бориса і Гліба — перших канонізованих мучеників Київської Русі. Він є яскравим зразком архітектури 11 сторіччя.

Дзвіниця Троїцького монастиря

Ця п’ятиярусна дзвіниця, що здіймається на 58 метрів, є однією з найвищих споруд старого Чернігова. Вона була побудована у 1770-х роках на території Троїцько-Ільїнського монастиря. З верхнього ярусу відкривається панорама, яка вражає масштабами: звідси видно не лише монастирський комплекс, а й широку частину міста.

Чернігів не єдине українське місто з давньою історією. Раніше ми розповідали, що подивитися у Львові.

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