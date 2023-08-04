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Не лише Софіївка! Куди піти та що подивитися в Умані — список цікавих місць

Даніела Долотова, редакторка сайту 04 Серпня 2023, 21:00
Що подивитися в Умані
Фото: Unsplash

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