Не лише Софіївка! Куди піти та що подивитися в Умані — список цікавих місць

Кожен населений пункт України — унікальний та має свою особливу історію. Та здебільшого, якщо ми й чули про якесь з міст чи сіл, то маємо тісну асоціацію з ним. Наприклад, як Умань відома здебільшого унікальним парком Софіївка.

Однак не варто концентрувати свою увагу лише на одному визначному місці. І якщо ти вже подорожуєш Україною, то варто спробувати знайти й інші не менш цікаві пам’ятки.

Тому Вікна зібрали для тебе список місць, які варто побачити в Умані. Тож забирай цей маленький путівник собі.

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Острів Анти-Цирцеї — Софіївка

Найбільш очевидний варіант з усіх можливих визначних місць Умані. Однак навіть там важливо знати, що подивитись, адже у красі теж можна загубитись. Та непоганим варіантом буде пройтись уздовж бюста Сократа до Верхнього ставу з Амстердамським шлюзом.

У центрі водойми розташовується острів Анти-Цирцеї, що присвячений коханню. На ньому побудований Рожевий Павільйон у стилі епохи Відродження. Тож якщо ти маєш кохану людину, то з нею варто спробувати відвідати саме це місце — за повір’ям тоді ви зможете зберегти свої почуття назавжди.

Фентезі парк Нова Софіївка

Це єдиний фентезі парк у Східній Європі, де гармонійно поєднались елементи світової культури та сучасного мистецтва.

Тож хочеш побачити як взаємодіють у просторі японський сад та українська садиба? Тоді запиши це місце у список тих, що варто відвідати.

Меморіальний музей-квартира Надії Суровцової

Не настільки романтичне місце, але точно сповнене атмосферою унікальної історії. У цій квартирі прожила 28 років громадська діячка та письменниця Надія Суровцова, яка була також редакторкою іншомовних видань Міністерства закордонних справ УНР.

Інтер’єр помешкання письменниці відтворений, а у двох залах експонуються документи та фотографії періоду життя Надії Суровцевої.

Музей культури та побуту Уманщини

Побачити предмети дворянсько-купецького та селянського побутів кінця 19 та початку 20 століть чи намагатись осягнути сучасне прикладне мистецтво народних умільців Уманщини — тут вже обирати тобі. Однак це місце точно допоможе тобі перенестись на пару століть назад, щоб краще розуміти наших предків.

Уманська картинна галерея

Знайомитись з архітектурою міста чи побуту її колишніх жителів звісно цікаво та дуже захопливо. Проте відчути дух місця можна ще й за допомогою мистецтва, адже кожен митець вклав частинку душі у свою роботу, яка тепер виставляється у цій галереї.

Тож ти завжди можеш завітати та подивитись дві експозиції західноєвропейського та українського мистецтва 19 — початку 20 століть, а також сучасності, щоб прослідкувати трансформацію свідомості творців.

Василіянський монастир в Умані

З першого погляду це дуже проста будівля. Та вона має не лише багату історію, що тягнеться корінням ще з 17 століття, але й має підземні ходи з розгалуженою мережею кімнат.

А отже якщо придивитись та пірнути у вир його минулого, то можна дізнатись про те, як ці стіни перенесли Коліївщину, дві світові війни, а також як всотували в себе магію вистав Леся Курбаса.

Костел Успіння Пресвятої Діви Марії

Попри те, що в стінах костела розмістилась ще й картинна галерея, римо-католицька громада продовжує тут щонеділі справляти богослужіння.

За майже чотири століття свого існування він втратив первинний вигляд, але й досі будівля лишається містоформуючим елементом та яскравим представником пізнього класицизму.

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