Затишне та сучасне місто з цікавою історією. Івано-Франківськ: що подивитися та де погуляти

Плануєш подорож у західну частину країни? Не оминай Івано-Франківськ. Це місто за останні роки дуже розвинулося, і з кожним роком туди приїжджає все більше туристів, які залишаються в захваті від поєднання затишку, комфорту та історичної краси міста.

Детальніше про те, що подивитися в Івано-Франківську під час пішої прогулянки містом — далі у матеріалі.

Що подивитися в Івано-Франківську

Ратуша

Пропонуємо тобі розпочати прогулянку Франківськом, або ж колишнім Станіславом, з центру міста — ратуші. Ця будівля свого часу була у кожному місті, яке отримало магдебурзьке право.

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Це будівля висотою 50 метрів, яка є відносно молодою, оскільки споруджена у 1935 році, і це вже четверта ратуша, яка стоїть та цьому місці. До речі, в Україні лише три міста наразі мають ратуші, що побудовані у стилі конструктивізм, й Івано-Франківськ — одне з них.

І не проходь повз ратушу — завітай всередину та підіймися на її вершину. Звідти відкривається чудова панорама міста.

Адреса: вул. Галицька, 4а

Площа Адама Міцкевича

Поряд із ратушею розташоване наступне місце, яким точно варто пройтися під час пішої прогулянки. У ньому можна посидіти на лавці та насолодитися архітектурою центральної частини міста та побачити пам’ятник Адаму Міцкевичу.

До речі, цікавий факт — це одна з небагатьох площ, яка була створена ще у 1870-х роках і з того часу не змінювала своєї назви жодного разу.

Стометрівка

Стометрівка — це найвідоміша вулиця Івано-Франківська, якою люблять гуляти як місцеві жителі, так і туристи. Та як ми знаємо, назви можуть бути оманливими. Так у випадку і зі Стометрівкою. Насправді довжина вулиці становить не 100 метрів, а 450.

Вулиця простягається від Вічової площі до вулиці Івана Франка. Тут ти зможеш не лише прогулятися, а й відвідати кращі магазини міста, а також поїсти в одному з багатьох розташованих там закладів.

Адреса: вул. Незалежності, 23

Бастіон

У XVII столітті це була одна з найбільш неприступних споруд Європи. Раніше бастіон був частиною Станіславської фортеці, яку звели у 1662 році на замовлення Анджея Потоцького.

Нині від фортеці залишилася лише частина стіни та кілька веж. Та бастіон цікавий не лише зовні, а й всередині. Завітай туди, і ти зможеш відвідати галерею, сучасну терасу, а також сувенірні магазини, ресторан та кафе.

Адреса: Фортечний провулок 1.

Міське Озеро

Ще одне неймовірно красиве місце, яке точно варте твоєї уваги — міське озеро. Це найбільше штучне озеро Івано-Франківська, яке створене у 1955 році.

Це місце ідеально підходить для прогулянок. Ти можеш обійти озеро пішки або ж взяти в оренду велосипед чи самокат та об’їхати його, насолоджуючись місцевістю. Ще для прогулянок по озеру у теплу пору доступні катамарани та човни. Також не забудь завітати на острів Кохання, що розташований по центру озера. До нього можна потрапити через місточок.

Подорожуючи Івано-Франківськом, не полінуйся і відвідай ще одне місто в цій області — Яремче. Детальніше про те, що там подивитися ми розповідали раніше.

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