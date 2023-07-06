Закохайся в Закарпаття: десять місць, які варто відвідати влітку

Влітку прокидається людська жага до пригод і подорожей. Добре, що Україна багата на краєвиди та визначні місця, які варто відвідати.

На гори можна дивитися з насолодою у будь-яку пору року, літо — не виняток. Закарпаття є одним із найпопулярніших маршрутів серед туристів.

Там можна ознайомитися не лише з багатою українською історією й насолодитися мальовничими гірськими краєвидами, а й скуштувати найкращі національні страви та вина.

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Підбіркою найкращих місцин для такої подорожі, які принесуть більше яскравих вражень, ніж відомий турецький all inclusive, поділилася власниця турагенції Олена Сандакова.

Де відпочити на Закарпатті влітку: десять місць

У цій підбірці не буде готелів, зате будуть відомі й незвідані місця, які допоможуть поринути в красу природи й велич стародавньої архітектури.

Замок Паланок

Замок Паланок — найвідоміший і найпопулярніший з усіх замків Закарпаття. Ти маєш пам’ятати його з уроків історії, адже це одна з найдавніших фортець в Україні.

Не менш цікава локація замку. Він розташований прямо на вулкані площею майже в 14 тис. кв. м. Щоправда, вулкан давно вже не діє.

Вартість екскурсії з гідом — 600 грн.

Додатково доведеться сплатити за вхід: дорослий квиток обійдеться у 100 грн; дитячий — 50 грн; студентський — 70 грн.

Термальні води Косино

Що може бути краще за релакс у поєднанні з оздоровленням та неймовірними краєвидами? Таке комбо можна відчути у термальних водах Косино.

До послуг туристів — відкритий термальний басейн із джакузі, суха сауна та парні, ванни Кнайпа, соляна печера, а ще плавальний басейн із терасою та баром.

Вхідний квиток на три години коштує 500 грн за людину.

Карпатські чани

Якщо термальні води, де багато людей — це не про тебе, але так кортить полежати в гарячій воді з прекрасним гірським краєвидом, завжди можна піти у чани.

Вода в них підігрівається до +45 °C. Занурення у воду такої температури покращує стан здоров’я, тонізує організм, заспокоює нервову систему, усуває безсоння, покращує стан шкіри.

Оздоровча СПА-процедура слугує профілактикою ревматизму та захворювань суглобів, а для лікувального ефекту в чани додають аромаолії, відвари лікарських рослин.

За таке задоволення доведеться заплатити 1600 грн за дві години на вісім осіб.

Синевир

Блакитне око України, яке визирає з карпатського лісу. Синевир є найбільшим і найглибшим високогірним озером, тож поглянути в душу Карпат слід кожному бодай раз у житті.

Відвідування гірського озера Синевир для дорослого обійдеться у 60 грн. Дитячий та студентський квиток коштуватиме 30 грн. Дістатися туди можна як пішки, так і на авто, також туди часто їздять екскурсійні тури.

Центр реабілітації бурих ведмедів

Найбільший в Україні реабілітаційний центр бурих ведмедів розташований на території Національного природного парку Синевир. Вхідний квиток коштує так само, як і на територію Синевиру — 60 грн для дорослого і 30 грн для дитини.

Пилипець

Звісно, пригоди в Карпатах не мають обмежуватися класичними туристичними шляхами. Щоб додати трішки екстриму в подорож, можеш покататися на крісельному підіймачі на гору Гимба.

Там чекають чудові краєвиди, свіже повітря і закарпатський чай.

Водоспад Шипіт

Одне з семи природних чудес України та найкрасивіший водоспад Закарпаття — Шипіт. Він розташований біля підніжжя гори Гимба.

Шипіт заворожує кожного відвідувача своїм неповторним звуком і мальовничою природою довкола. А найкраще в ньому те, що платити за відвідування не доведеться.

Бункер Лінії Арпада

Цей бункер — одна з найкраще збережених пам’яток Другої світової війни. За історичними джерелами, його довжина сягала 1,5 км, на сьогодні доступно лише 800 м. Підземні приміщення бункера сполучені ходами висотою 2 м.

На різних рівнях оборонної споруди були розміщені склади з боєприпасами та продуктами, лікарня, інженерна, вузлова, кухня, казарми. В одному коридорі досі б’є джерело свіжої води.

Бункер оминули ворожі бомби, однак дістали грабіжницькі руки СРСР, тож автентичних речей там збереглося досить мало.

Вхідний квиток для дорослих коштує 100 грн, 50 грн — дитячий.

Драгобрат

Це найвищий гірськолижний курорт України, що розташований на висоті 1300–1700 м над рівнем моря. Дикі та необкатані траси й відчуття свободи гарантовані.

За 3500 грн туристам пропонують два сніданки та дві вечері, проживання у найкомфортнішому готелі курорту, чани, сауну, трансфер в обидві сторони та послуги професійного гіда.

Додатково доведеться сплатити хіба що за квитки до селища Ясіня, обід, скіпаси на гірськолижну трасу та власні витрати, — каже Олена.

Є також безоплатні піші походи на Драгобрат, де можна обрати легкі та складні маршрути. У тій місцевості також є озеро Івор і Гересашка, пішки туди можна дістатися за п’ять – шість годин.

Зараз більшість туристичних компаній вирішили зберігати природу Карпат, тож трансферів буде мало.

Буковель

Підбірку завершує курорт у Буковелі. Тут є все, чого може забажати душа туриста: швидкісні сани, банджі-джампінг, чани, СПА-комплекси, смачна їжа та випивка.

Але варто враховувати, що відпочинок у Буковелі значно дорожчий, ніж на Закарпатті. Тож Олена радить краще орендувати будиночок далеко в горах і звідти їздити на водоспади або ходити в піші походи. Звісно, якщо є машина.

Серед популярних маршрутів — гора Шпиці на Чорногірському хребті, її висота 1863 м. Зовсім поруч розташована Говерла — найвища вершина Карпат. Її також можна спробувати підкорити.

Маленька Голландія, дендропарк у грецькому стилі та місто сакур — ні, це не десь за кордоном, ці місця є в рідній Україні. Куди ще можна поїхати на відпочинок, читай у матеріалі.

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