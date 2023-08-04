Не только Софиевка! Куда пойти и что посмотреть в Умани — список достопримечательностей

Каждый населенный пункт Украины уникален и имеет свою особую историю. Но по большей части, если мы и слышали о каком-нибудь из городов или сел, то имеем тесную ассоциацию с ним. Например, как Умань известна в основном уникальным парком Софиевка.

Однако не следует концентрировать свое внимание только на одном достопримечательном месте. И если ты уже путешествуешь по Украине, то стоит попытаться найти и другие не менее интересные достопримечательности.

Поэтому Вікна собрали для тебя список мест, которые стоит увидеть в Умани. Так что забирай этот маленький путеводитель себе.

Сейчас также смотрят

Остров Анти-Цирцеи — Софиевка

Наиболее очевидный вариант из всех возможных достопримечательностей Умани. Однако даже там важно знать, что посмотреть, ведь в красоте тоже можно потеряться. Но неплохим вариантом будет пройтись вдоль бюста Сократа в Верхний пруд с Амстердамским шлюзом.

В центре водоема располагается остров Анти-Цирцеи, посвященный любви. На нем построен Розовый Павильон в стиле эпохи Возрождения. Так что если у тебя есть любимый человек, то с ним стоит попробовать посетить именно это место — по поверью тогда вы сможете сохранить свои чувства навсегда.

Фэнтези парк Новая Софиевка

Это единственный фэнтези-парк в Восточной Европе, где гармонично сочетались элементы мировой культуры и современного искусства.

Хочешь увидеть как взаимодействуют в пространстве японский сад и украинская усадьба? Тогда запиши это место в список для посещения.

Мемориальный музей-квартира Надежды Суровцовой

Не столь романтичное место, но точно наполненное атмосферой уникальной истории. В этой квартире прожила 28 лет общественный деятель и писательница Надежда Суровцова, которая была также редактором иностранных изданий Министерства иностранных дел УНР.

Интерьер дома писательницы воспроизведен, а в двух залах экспонируются документы и фотографии периода жизни Надежды Суровцевой.

Музей культуры и быта Уманской области

Увидеть предметы дворянско-купеческого и крестьянского бытов конца 19 и начала 20 веков или пытаться постичь современное прикладное искусство народных умельцев Уманской области — здесь уже выбирать тебе. Однако это место точно поможет тебе перенестись на пару веков назад, чтобы лучше понимать наших предков.

Уманская картинная галерея

Знакомиться с архитектурой города или быта его бывших жителей, конечно, интересно и очень увлекательно. Однако почувствовать дух места можно еще и с помощью искусства, ведь каждый художник вложил частицу души в свою работу, которая теперь выставляется в этой галерее.

Поэтому ты всегда можешь посетить две экспозиции западноевропейского и украинского искусства 19 — начала 20 веков, а также современности, чтобы проследить трансформацию сознания творцов.

Василиянский монастырь в Умани

С первого взгляда это очень простое здание. Но оно имеет не только богатую историю, тянущуюся корнями еще с 17 века, но и подземные ходы с разветвленной сетью комнат.

А значит, если присмотреться и нырнуть в водоворот его прошлого, то можно узнать о том, как эти стены перенесли Колиивщину, две мировые войны, а также как впитывали в себя магию спектаклей Леся Курбаса.

Костёл Успения Пресвятой Девы Марии

Несмотря на то, что в стенах костела разместилась еще и картинная галерея, римско-католическая община продолжает здесь каждое воскресенье совершать богослужения.

За почти четыре столетия своего существования он потерял первоначальный вид, но до сих пор здание остается градообразующим элементом и ярким представителем позднего классицизма.

Планируешь поездку в западную часть страны? Не обходи Ивано-Франковск. Этот город за последние годы очень развился. Читай, что посмотреть в Ивано-Франковске во время пешей прогулки по городу.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!