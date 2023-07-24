Уютный и современный город с интересной историей. Рассказываем об Ивано-Франковске: что посмотреть и где погулять

Планируешь путешествие в западную часть страны? Не обходи Ивано-Франковск стороной. Этот город за последние годы очень развился, и с каждым годом туда приезжает все больше туристов, которые остаются в восторге от сочетания уюта, комфорта и исторической красоты города.

Подробнее о том, что посмотреть в Ивано-Франковске во время пешей прогулки по городу — далее в материале.

Что посмотреть в Ивано-Франковске

Ратуша

Предлагаем тебе начать прогулку по Франковску, или бывшему Станиславу, с центра города — ратуши. Это здание в свое время было в каждом городе, получившем магдебургское право.

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Это здание высотой 50 метров, которое является относительно молодым, поскольку построено в 1935 году, и это уже четвертая ратуша, стоящая на этом месте. Кстати, в Украине только три города пока имеют ратуши, построенные в стиле конструктивизм, и Ивано-Франковск — один из них.

И не проходи мимо ратуши — загляни внутрь и поднимись на ее вершину. Оттуда открывается великолепная панорама на город.

Адрес: ул. Галицкая, 4а

Площадь Адама Мицкевича

Рядом с ратушей находится следующее место, по которому точно стоит пройтись во время пешей прогулки по городу. Тут можно посидеть на скамейке, насладиться архитектурой центральной части города и увидеть памятник Адаму Мицкевичу.

Кстати, интересный факт — это одна из немногих площадей, которая была создана еще в 1870-х годах и с тех пор не меняла своего названия ни разу.

Стометровка

Стометровка — это самая известная улица Ивано-Франковска, по которой любят гулять как местные жители, так и туристы. Но как мы знаем, названия могут быть обманчивыми. Так в случае и со Стометровкой. На самом деле длина улицы составляет не 100 метров, а 450.

Улица простирается от Вечевой площади до улицы Ивана Франко. На этой улице ты сможешь не только прогуляться, но и посетить лучшие магазины города, а также поесть в одном из многих расположенных там заведений.

Адрес: ул. Независимости, 23

Бастион

В XVII веке это было одно из самых неприступных сооружений Европы. Ранее бастион был частью Станиславской крепости, которую возвели в 1662 году по заказу Анджея Потоцкого.

Сейчас от крепости осталась лишь часть стены и несколько башен. Но бастион интересен не только снаружи, но и внутри. Посети его, и ты сможешь побывать в галерее, на современной террасе, а также сувенирные магазины, ресторан и кафе.

Адрес: Фортечный переулок 1.

Городское Озеро

Еще одно невероятно красивое место, которое точно стоит твоего внимания — городское озеро. Это самое большое искусственное озеро Ивано-Франковска, созданное в 1955 году.

Это место идеально подходит для прогулок. Ты можешь обойти озеро пешком или взять в аренду велосипед или самокат и объехать его, наслаждаясь местностью. Еще для прогулок по озеру в теплое время доступны катамараны и лодки. Также не забудь посетить остров Любви, расположенный по центру озера. К нему можно попасть через мостик.

Путешествуя по Ивано-Франковску, не поленись и посети еще один город в этой области — Яремче. Подробнее о том, что там посмотреть мы рассказывали ранее.

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