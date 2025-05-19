Что посмотреть в Чернигове: город очаровывает не только храмами

Чернигов — один из городов Украины, которій является областным центром. Он имеет богатую историю, и здесь есть что посмотреть туристам.

Что посмотреть в Чернигове

Прежде всего, горожане скажут, что стоит посетить Черниговский Детинец (Вал). Там в сердце древнего города найти холм с панорамой на Десну.

Если интересуешься искусством, особенно современным, тебе стоит сходить в музей Пласт-Арт. Здесь часто проходят выставки современных украинских художников.

Также обязательно стоит посетить Центральную площадь и Андреевский рынок.

Достопримечательности Чернигова: храмы и церкви

Чернигов славится множеством церквей. Они имеют большую историю и были построены много веков назад. Так что стоит посетить хотя бы одну из них.

Екатерининская церковь

Одна из самых узнаваемых церквей Чернигова, которая первой предстает перед туристами, приезжающими со стороны Киева. Она возвышается над городом и является своеобразным архитектурным знаком приветствия. Построена в честь доблести черниговских казаков, проявивших героизм во время штурма крепости Азов в 1696 году под руководством полковника Якова Лизогуба.

Областная филармония

Это сооружение отличается от традиционной славянской архитектуры 19 века — она оригинальна, с тонкими элементами неороманского стиля. Сейчас здесь размещается Черниговская областная филармония, но сначала это было здание Епархиального братства Святого Николая, построенное в 1911-1912 годах.

Церковь святой Параскевы-Пятницы

Эта небольшая, но величественная церковь, похожая на каменный цветок, более семи веков украшает центральную часть Чернигова. Она относится к наиболее ценным образцам архитектуры домонгольской эпохи. Ее толстые стены стали свидетелями многочисленных исторических перемен, бурных событий и обновлений. Церковь названа в честь великомученицы Параскевы-Пятницы – покровительницы женщин и торговли.

Борисоглебский собор

Этот собор, возведенный в княжескую эпоху, был родовой усыпальницей князей Давидовичей и позже стал главной святыней монастыря. Названный в честь святых князей Бориса и Глеба — первых канонизированных мучеников Киевской Руси. Это яркий образец архитектуры 11 века.

Колокольня Троицкого монастыря

Эта пятиярусная колокольня, поднимающаяся на 58 метров, является одним из самых высоких построек старого Чернигова. Она была построена в 1770-х годах на территории Троицко-Ильинского монастыря. С верхнего яруса открывается поражающая масштабами панорама: отсюда виден не только монастырский комплекс, но и широкая часть города.

Чернигов не единственный украинский город с давней историей. Ранее мы рассказывали, что посмотреть во Львове.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.