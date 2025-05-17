Здоров'я та краса

Живеш у режимі ще 5 хвилин? Гарвардські вчені знайшли ідеальну формулу якісного нічного сну

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 17 Травня 2025, 20:00
сон
Фото Pexels
Живеш у режимі ще 5 хвилин? Гарвардські вчені знайшли ідеальну формулу якісного нічного сну
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