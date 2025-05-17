Живеш у режимі ще 5 хвилин? Гарвардські вчені знайшли ідеальну формулу якісного нічного сну

У сучасному світі зазвичай графіки роботи диктують темп життя. І тому, повноцінний сон стає жертвою термінових справ і нескінченних ще п’ять хвилин. Але нові дослідження доводять: від того, як і скільки ми спимо, залежить набагато більше, ніж ранковий настрій!

Вчені Гарвардської школи встановили конкретну формулу якісного нічного сну, яка здатна не лише покращити самопочуття, а й подовжити життя.

Скільки годин потрібно спати

Науковці дійшли висновку, що для більшості дорослих оптимальна тривалість сну — від 7,5 до 8,5 годин щоночі. Але не лише кількість годин має значення — стабільність графіка є ключовим чинником. Тобто йдеться не просто про виспатись у вихідні, а про щоденне дотримання однакового часу засинання й пробудження, навіть у неділю.

Чому важлива стабільність

Дослідження показали, що навіть за наявності достатньої кількості годин сну, нерегулярний графік, наприклад, пізні вечори у вихідні, негативно впливає на фізичний та психічний стан: зростає ризик підвищеного тиску, перепадів настрою, зниження концентрації уваги.

Крім того, вчені створили показник SRI (індекс регулярності сну) — і саме він, за їхніми даними, більше пов’язаний із довголіттям, ніж просто з кількістю сну. Ті, хто дотримується стабільного режиму сну, мають на 48% нижчий ризик смертності, ніж ті, у кого час сну змінюється щодня.

Що ще впливає на якість сну

Окрім тривалості та регулярності, вчені порадили звертати увагу на індивідуальні потреби організму. Кілька дієвих порад допоможуть тобі налаштувати режим.

Веди щоденник сну. Записуй, коли лягав (-ла), коли прокинувся (-лась), як почувався (-лася). Це дозволить виявити закономірності і визначити свою ідеальну кількість годин. Прислухайся до сигналів тіла. Часті позіхання вдень, сонливість після обіду або засинання в транспорті — ознаки недосипання, навіть якщо ти вважаєш, що спиш достатньо. Спробуй відпустку для сну. Під час гнучкого періоду (наприклад, у відпустці) встанови стабільний час відходу до сну та дозволь собі прокидатися без будильника. За кілька днів організм виплатить борг сну і покаже, скільки відпочинку йому потрібно насправді. Захищай свій час! Визнач сон як пріоритет, на рівні з харчуванням і фізичною активністю. Уникай гаджетів за годину до сну, створи темну і прохолодну атмосферу в кімнаті, дотримуйся ритуалу засинання.

Раніше ми розповідали, як налагодити сон під час війни.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.