Живешь в режиме еще 5 минут? Гарвардские ученые нашли идеальную формулу качественного ночного сна

В современном мире обычно графики работы диктуют темп жизни. И поэтому полноценный сон становится жертвой срочных дел и бесконечных еще пять минут. Но новые исследования доказывают: от того, как и сколько мы спим, зависит гораздо больше, чем утреннее настроение!

Ученые Гарвардской школы установили конкретную формулу качественного ночного сна, которая способна не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь.

Сколько часов нужно спать

Ученые пришли к выводу, что для большинства взрослых оптимальная продолжительность сна — от 7,5 до 8,5 часов каждую ночь. Но не только количество часов важно — стабильность графика является ключевым фактором. То есть речь идет не просто о выспаться в выходные дни, а о ежедневном соблюдении одинакового времени засыпания и пробуждения, даже в воскресенье.

Почему важна стабильность

Исследования показали, что даже при наличии достаточного количества часов сна, нерегулярный график, например, поздние вечера в выходные, негативно влияет на физическое и психическое состояние: возрастает риск повышенного давления, перепадов настроения, снижения концентрации внимания.

Кроме того, учёные создали показатель SRI (индекс регулярности сна) — и именно он, по их данным, больше связан с долголетием, чем просто с количеством сна. У тех, кто придерживается стабильного режима сна, на 48% более низкий риск смертности, чем те, у кого время сна меняется ежедневно.

Что еще влияет на качество сна

Кроме продолжительности и регулярности, ученые посоветовали обращать внимание на индивидуальные потребности организма. Несколько действенных советов помогут тебе настроить режим.

Веди дневник сна. Записывай, когда ложился (-лась), когда проснулся (-лась), как чувствовал (-а) себя. Это позволит выявить закономерности и определить свое идеальное количество часов. Прислушайся к сигналам тела. Частые зевота днем, сонливость после обеда или засыпание в транспорте — признаки недосыпания, даже если ты считаешь, что спишь достаточно. Попробуй отпуск для сна. Во время гибкого периода (например, в отпуске) установи стабильное время отхода ко сну и позволь себе просыпаться без будильника. Через несколько дней организм выплатит долг сну и покажет, сколько отдыха ему нужно на самом деле. Защищай свое время! Определи сон как приоритет, наравне с питанием и физической активностью. Избегай гаджетов за час до сна, создай темную и прохладную атмосферу в комнате, придерживайся ритуала засыпания.

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