Таню Муиньо сняла новый клип для BTS: о чем песня NORMAL

Украинская режиссер Таню Муиньо продолжает покорять мировую музыкальную индустрию. Она стала автором нового клипа для южнокорейской группы BTS, на этот раз — на композицию Normal. Это уже вторая подряд видеоработа, которую режиссер создала для коллектива после его воссоединения.

О новом сотрудничестве сообщило издание Billboard.

Второй клип Таню Муиньо для BTS

Композиция Normal стала вторым синглом с альбома Arirang, который BTS выпустили 20 марта 2026 года. Ранее Муиньо уже работала над клипом на песню Swim, также вошедшую в этот альбом.

Премьера нового видео состоялась эксклюзивно на платформе Spotify, где клип был доступен для просмотра в течение 48 часов.

В центре сюжета — все семеро участников BTS, которые появляются в интерьерах старинного особняка. Авторы описывают видео как более камерное и эмоциональное, поскольку оно показывает артистов в личных и откровенных моментах.

Как BTS подогрели интерес к премьере

По информации Billboard, с 27 июля лейблы Interscope Records и Capitol Records начнут продвижение композиции Normal на американских радиостанциях.

Перед выходом клипа команда группы организовала необычную рекламную кампанию. В нескольких американских газетах появились стилизованные полосы с фотографией участников BTS в общественном туалете и загадочным заголовком. Позже стало понятно, что это был тизер нового музыкального видео.

Сотрудничество Муиньо с мировыми звездами

Для Таню Муиньо это уже не первый совместный проект с BTS. Ее знакомство с группой началось еще во время работы над клипом Standing Next to You для Чонгука.

За последние годы украинский режиссер работала со многими мировыми артистами, среди которых Rosé, Леди Гага, Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, The Weeknd, Дженнифер Лопес, Сэм Смит и группа Foals.

Не менее успешной была и ее работа с украинскими исполнителями. Муиньо снимала клипы для MONATIK, Michelle Andrade, DOROFEEVA, Lida Lee, а в 2024 году стала постановщиком конкурсного номера Jerry Heil и alyona alyona на Евровидении.

В 2025 году режиссер получила награду Hollywood Music Video Awards, где ее признали лучшим режиссером года за клип Disease для Леди Гаги.

Что известно о BTS

Южнокорейская группа BTS (Bangtan Boys) дебютировала в 2013 году под лейблом Big Hit Entertainment. Коллектив сочетает элементы K-pop, хип-хопа и современной поп-музыки, а в своих песнях часто затрагивает темы молодежи, эмоций, самореализации и общественных проблем.

За годы карьеры BTS неоднократно возглавляли чарт Billboard 200, а их песни Dynamite, Butter и Permission to Dance стали мировыми хитами. Группа также получила десятки престижных наград, среди которых American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards и многочисленные рекорды Guinness World Records. Кроме того, BTS стали первой корейской группой, номинированной на премию «Грэмми».

В 2022 году коллектив приостановил деятельность из-за обязательной военной службы участников в Южной Корее. После возвращения всех семи артистов летом 2025 года группа воссоединилась, а весной 2026-го представила альбом Arirang.

Сейчас BTS продолжают мировой тур в поддержку нового релиза, а сотрудничество с Таню Муиньо стало еще одним подтверждением того, что украинский режиссер остается одной из самых востребованных авторов музыкальных видео на международной сцене.

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