Стиль життя Шоу-біз

Таню Муіньо зняла новий кліп для BTS: про що пісня NORMAL

Юлія Хоменко, редакторка сайту 20 Липня 2026, 12:14 3 хв.
Таню Муіньо вдруге поспіль зняла кліп для гурту BTS
Фото Facebook

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