Таню Муіньо зняла новий кліп для BTS: про що пісня NORMAL

Українська режисерка Таню Муіньо продовжує підкорювати світову музичну індустрію. Вона стала авторкою нового кліпу для південнокорейського гурту BTS, цього разу — на композицію Normal. Це вже друга поспіль відеоробота, яку режисерка створила для колективу після його возз’єднання.

Про нову співпрацю повідомило видання Billboard.

Другий кліп Таню Муіньо для BTS

Композиція Normal стала другим синглом із альбому Arirang, який BTS випустили 20 березня 2026 року. Раніше Муіньо вже працювала над кліпом на пісню Swim, що також увійшла до цієї платівки.

Прем’єра нового відео відбулася ексклюзивно на платформі Spotify, де кліп був доступний для перегляду протягом 48 годин.

У центрі сюжету — всі семеро учасників BTS, які з’являються в інтер’єрах старовинного маєтку. Автори описують відео як більш камерне й емоційне, адже воно показує артистів у особистих та відвертих моментах.

Як BTS підігріли інтерес до прем’єри

За інформацією Billboard, із 27 липня лейбли Interscope Records та Capitol Records розпочнуть просування композиції Normal на американських радіостанціях.

Перед виходом кліпу команда гурту організувала незвичну рекламну кампанію. У кількох американських газетах з’явилися стилізовані сторінки зі світлиною учасників BTS у громадській вбиральні та загадковим заголовком. Пізніше стало зрозуміло, що це був тизер нового музичного відео.

Співпраця Муіньо зі світовими зірками

Для Таню Муіньо це вже не перший спільний проєкт із BTS. Її знайомство з гуртом розпочалося ще під час роботи над кліпом Standing Next to You для Чонгука.

За останні роки українська режисерка працювала з багатьма світовими артистами, серед яких Rosé, Леді Гага, Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, The Weeknd, Дженніфер Лопес, Сем Сміт та гурт Foals.

Не менш успішною була й її робота з українськими виконавцями. Муіньо знімала кліпи для MONATIK, Michelle Andrade, DOROFEEVA, Lida Lee, а у 2024 році стала постановницею конкурсного номера Jerry Heil та alyona alyona на Євробаченні.

У 2025 році режисерка отримала нагороду Hollywood Music Video Awards, де її визнали найкращою режисеркою року за кліп Disease для Леді Гаги.

Що відомо про BTS

Південнокорейський гурт BTS (Bangtan Boys) дебютував у 2013 році під лейблом Big Hit Entertainment. Колектив поєднує елементи K-pop, хіп-хопу та сучасної попмузики, а у своїх піснях часто порушує теми молоді, емоцій, самореалізації та суспільних проблем.

За роки кар’єри BTS неодноразово очолювали чарт Billboard 200, а їхні пісні Dynamite, Butter і Permission to Dance стали світовими хітами. Гурт також здобув десятки престижних нагород, серед яких American Music Awards, Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards та численні рекорди Guinness World Records. Крім того, BTS стали першим корейським гуртом, номінованим на премію «Греммі».

У 2022 році колектив призупинив діяльність через обов’язкову військову службу учасників у Південній Кореї. Після повернення всіх семи артистів улітку 2025 року гурт возз’єднався, а навесні 2026-го представив альбом Arirang.

Зараз BTS продовжують світовий тур на підтримку нового релізу, а співпраця з Таню Муіньо стала ще одним підтвердженням того, що українська режисерка залишається однією з найбільш затребуваних авторок музичних відео на міжнародній сцені.

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